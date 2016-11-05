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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

در راستای اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان؛

همایش شعر «کهکشانی بر خاک» در گرگان برگزار می‌شود

همایش شعر «کهکشانی بر خاک» در گرگان برگزار می‌شود

گرگان- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: همایش شعر «کهکشانی بر خاک» در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان، ۱۹ آبان در گرگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری، صبح شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار کرد: کمیته بانوان اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان از بدو شکل‌گیری کارگروه‌ها شروع به کار کرد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این کمیته همایش شعر «کهکشانی بر خاک» است.

وی افزود: درمجموع ۹۱ برنامه با ۲۰ عنوان در این کمیته در نظر گرفته‌شده است که تعدادی در سال ۹۴ اجراشده و تعدادی امسال اجرا می‌شود که همایش «اسوه‌های صبر» یکی از این برنامه‌ها است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان تصریح کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های شاخص در سال ۹۴ می‌توان به یادواره ۱۳ شهید زن استان گلستان اشاره کرد که بیش از سه هزار نفر در آن شرکت کرده بودند.

غفاری گفت: در همایش شعر کهکشانی بر خاک دانشگاه آزاد، حوزه هنری، امور بانوان استانداری، دانشگاه‌های پیام نور استان، دانشگاه فرهنگیان استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و بسیج هنرمندان همکاری دارند.

به گفته وی، فراخوان شعر داده‌شده و آثار زیادی به دبیرخانه این همایش رسیده است، همایش روز نوزدهم آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزارشده و در کنار آن نمایشگاهی از آثار هنری، تألیفات، عکس‌ها و پوسترهای شهدا هم به نمایش درمی‌آید.

در ادامه این جلسه مدیر ادبیات حوزه هنری استان گلستان گفت: تاکنون 100راثر از ۴۰ شاعر به دبیرخانه همایش رسیده است که ازاین‌بین ۱۳ شاعر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند.

حسین عبدی در ادامه گفت: در بین برگزیدگان یک شاعر اهل سنت و یک شاعر نوجوان زیر ۱۸ سال هم انتخاب شدند.

وی با اشاره به داوران همایش گفت: از سه داور استانی برای داوری آثار رسیده استفاده شد، زینب ترابی، سید مهدی جلیلی و اسماعیل مزیدی سه داور این همایش هستند.

عبدی گفت: ۸۰ درصد شاعران شرکت‌کننده مرد و ۲۰ درصد بانوان هستند، اشعار رسیده فارسی و بیشتر در قالب کلاسیک مانند غزل، قصیده و رباعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: شعر انقلابی از خرداد سال ۴۲ آغاز شد و از همان زمان شاعران همراه با این جریان شعری شدند. در سال ۵۷ هم شاعران جوان‌تری وارد این جریان شده و همه مفاهیم سطح جامعه و جهان در این اشعار ساری و جاری بود و در شعر نمود دارد.

عبدی افزود: همایش کهکشانی بر خاک هم در راستای همین جریان شعری و سبک ایثار و شهادت برگزار می‌شود که شامل موضوعاتی مانند مدافعان حرم، زنان شهید، هنرمندان شهید و شهدای اقوام می‌شود.

کد مطلب 3815482

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