به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری، صبح شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار کرد: کمیته بانوان اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان از بدو شکل‌گیری کارگروه‌ها شروع به کار کرد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این کمیته همایش شعر «کهکشانی بر خاک» است.

وی افزود: درمجموع ۹۱ برنامه با ۲۰ عنوان در این کمیته در نظر گرفته‌شده است که تعدادی در سال ۹۴ اجراشده و تعدادی امسال اجرا می‌شود که همایش «اسوه‌های صبر» یکی از این برنامه‌ها است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان تصریح کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های شاخص در سال ۹۴ می‌توان به یادواره ۱۳ شهید زن استان گلستان اشاره کرد که بیش از سه هزار نفر در آن شرکت کرده بودند.

غفاری گفت: در همایش شعر کهکشانی بر خاک دانشگاه آزاد، حوزه هنری، امور بانوان استانداری، دانشگاه‌های پیام نور استان، دانشگاه فرهنگیان استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و بسیج هنرمندان همکاری دارند.

به گفته وی، فراخوان شعر داده‌شده و آثار زیادی به دبیرخانه این همایش رسیده است، همایش روز نوزدهم آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزارشده و در کنار آن نمایشگاهی از آثار هنری، تألیفات، عکس‌ها و پوسترهای شهدا هم به نمایش درمی‌آید.

در ادامه این جلسه مدیر ادبیات حوزه هنری استان گلستان گفت: تاکنون 100راثر از ۴۰ شاعر به دبیرخانه همایش رسیده است که ازاین‌بین ۱۳ شاعر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند.

حسین عبدی در ادامه گفت: در بین برگزیدگان یک شاعر اهل سنت و یک شاعر نوجوان زیر ۱۸ سال هم انتخاب شدند.

وی با اشاره به داوران همایش گفت: از سه داور استانی برای داوری آثار رسیده استفاده شد، زینب ترابی، سید مهدی جلیلی و اسماعیل مزیدی سه داور این همایش هستند.

عبدی گفت: ۸۰ درصد شاعران شرکت‌کننده مرد و ۲۰ درصد بانوان هستند، اشعار رسیده فارسی و بیشتر در قالب کلاسیک مانند غزل، قصیده و رباعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: شعر انقلابی از خرداد سال ۴۲ آغاز شد و از همان زمان شاعران همراه با این جریان شعری شدند. در سال ۵۷ هم شاعران جوان‌تری وارد این جریان شده و همه مفاهیم سطح جامعه و جهان در این اشعار ساری و جاری بود و در شعر نمود دارد.

عبدی افزود: همایش کهکشانی بر خاک هم در راستای همین جریان شعری و سبک ایثار و شهادت برگزار می‌شود که شامل موضوعاتی مانند مدافعان حرم، زنان شهید، هنرمندان شهید و شهدای اقوام می‌شود.