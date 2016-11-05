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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان:

۶۲ درصد جان‌باختگان تصادف درون‌شهری گلستان راکبین موتور هستند

۶۲ درصد جان‌باختگان تصادف درون‌شهری گلستان راکبین موتور هستند

گرگان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان گفت: امسال ۶۲ درصد جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری راکبان موتورسیکلت هستند.

سرهنگ ایوب شرافتی در گفتگو با مهر اظهار کرد: با دریافت اطلاعات آماری از تصادفات هفت ماهه ابتدای امسال بیشترین میزان جان‌باختگان در تصادفات درون‌شهری راکبان یا ترک‌نشینان موتورسیکلت بودند.

وی افزود: در این هفت ماه ۳۵ نفر از ترک‌نشینان در حوادث درون‌شهری جان خود را از دست دادند از راکبان یا ترک‌نشینان موتورسیکلت بودند که شامل ۶۲ درصد از مجموع کشته‌شدگان می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان تصریح کرد: همچنین ۵۶ درصد از مجروحان تصادفات رانندگی درون‌شهری هم از راکبان یا ترک‌نشینان موتورسیکلت بوده‌اند.

شرافتی گفت: در راستای آموزش، کاهش تصادفات، کاهش مرگ‌ومیر و مجروحان ناشی از تصادفات موتورسیکلت ۷۷۰ کلاه ایمنی به‌صورت رایگان به موتورسیکلت‌سواران اهدا شد.

به گفته وی، پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگ ترافیک در سطح استان و به‌ویژه برای راکبین موتورسیکلت اقدام کرده است.

شرافتی اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۹ و ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امسال ۱۲ هزار موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 3815700

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