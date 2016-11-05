به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دالوند ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اکران انیمیشن «ناسور» اظهار داشت: «ناسور» کلمه ای با قدمت پنج هزار سال بوده و معنی آن زخمی است که هرگز التیام نمی یابد و حرارتی که هرگز سرد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه «ناسور» به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد، افزود: پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید «ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا» و مفهوم آن این است، حرارتی که به خاطر شهادت اباعبدالله الحسین (ع) در قلوب مومنین ایجاد می شود تا ابد سرد نخواهد شد.

تهیه کننده انیمیشن سینمایی «ناسور» زمان تولید این انیمیشن را ۱۸ ماه برشمرد و گفت: زمان پیش تولید و پس تولید این انیمیشن نیز حدود شش ماه طول کشید که در مرحله تولید آن ۳۰ نفر مشغول به کار بوده و در مرحله پیش تولید و پس تولید نیز ۷۰ هنرمند فعالیت داشته اند.

دالوند به اکران انیمیشن سینمایی «ناسور» در کشورهای آمریکا، کانادا، لندن و کربلا اشاره کرد و بیان داشت: این انیمیشن در تمام سینماهای کشور در حال اکران بوده و حتی در شهرهایی که سینما وجود ندارد در حال تلاش برای اکران این انیمیشن هستیم.

وی یادآور شد: اکران انیمیشن سینمایی «ناسور» به زودی در لبنان آغاز خواهد شد.

تهیه کننده انیمیشن سینمایی «ناسور» گفت: این انیمیشن به عنوان بهترین انیمیشن جشنواره غدیر در نجف شناخته شده و در همایش پیرغلامان که در بندرعباس برگزار شد به عنوان اثر آیینی از آن تجلیل شد.

دالوند به در دست ساخت بودن انیمیشن «امام علی (ع) » اشاره کرد و بیان داشت: مرحله پیش تولید این انیمیشن آغاز شده و امیدواریم تا ۱۵ ماه آینده به اتمام برسد.

وی افزود: در حال ساخت یک کار فانتزی نیز هستیم چرا که تنها هدف ما ساخت کارهای ملی و مذهبی نبوده بلکه باید کارهای دیگری که قابل رقابت با انیمیشن های روز دنیا باشند نیز ساخته شوند.

این تهیه کننده لرستانی بر لزوم جذب کودکان و نوجوانان به انیمیشن های ایرانی تاکید کرد و افزود: ساخت انیمیشن های فانتزی در کشور می تواند به جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمن کمک کند.