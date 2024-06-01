سرمربی ازبکستان: ایران یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، «خوزه ونانسیو لوپز» سرمربی تیم ملی فوتسال ازبکستان که از زمان پیوستنش به این تیم تحولات بزرگی در فوتسال ازبکستان پدید آورد و توانست در جام ملت‌های آسیا عنوان سومی را از آن خود کند. ضمن اینکه این تیم به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۴ به دنبال ماجراجویی‌های بزرگی است.

سایت فیفا در گفت و گو با لوپز به بررسی شرایط تیم ملی ازبکستان پرداخته است. لوپز در خصوص آماده سازی این تیم برای جام جهانی گفت: ما ذره ذره در حال پیشرفت هستیم. با هر بازی که انجام داده ایم پیشرفت کرده ایم. از اکتبر گذشته، تیم دستاوردهای بیشتری کسب کرده است. بازیکنان ما فقط بازی نمی‌کنند بلکه نسبت به تک تک لحظات بازی به آگاهی رسیده اند.

وی گفت: ما به این آمادگی رسیده ایم که ۴۰ دقیقه بازی را کنترل کنیم. این چیزی بود که گاهی از کنترل ما خارج می‌شد و تمرکزمان را از دست می‌دادیم. ما پیشرفت کرده‌ایم و یکی از نشانه‌های آن این است که در جام ملت‌های آسیا خوب عمل کردیم. هرچند در این بازی‌ها سوم شدیم اما می‌توانستیم به فینال برسیم. ما در نیمه نهایی در ضربات پنالتی به ایران باختیم که جزو مدعیان جام جهانی خواهد بود.

او در خصوص شرایطش در کشور ازبکستان گفت: ازبکستان کشوری بسیار میهن پرست است و مردم در اینجا بسیار از کشورشان حمایت می‌کنند و هر چیزی که مربوط به کشور، تیم ملی و ازبکستان است، مردم را به خود جذب می‌کند. افراد در اینجا ممکن است فقط به خاطر بازی تیم ملی در یک رویداد ورزشی حاضر شود، حتی اگر این ورزش را دنبال نکند. مردم کاملاً پشت تیم ملی هستند.

او همچنین به رقبای ازبکستان در جام جهانی پرداخت و در خصوص تیم ملی هلند گفت: هلند تیمی است که بازیکنانش از کیفیت فردی بالایی برخوردارند و از حضور یک سرمربی اسپانیایی بهره می‌گیرند که توانسته است و این تیم سبک بازی سرمربی خود را منعکس می‌کند. اما کیفیت فردی بازیکنان، چیزی است که باید بسیار مراقب آن باشیم.

سرمربی ازبکستان در خصوص تیم پاراگوئه هم گفت: پاراگوئه سال‌هاست که در بالاترین سطح قرار دارد. آنها مدت زیادی است که در میان تیم‌های پیشرو فوتسال آمریکای جنوبی هستند و تیم بسیار با تجربه‌ای دارند. بازیکنان باسابقه ای که سال‌ها در این تیم بازی کرده اند که برخی از آنها سابقه حضور در اسپانیا و ایتالیا را هم دارند. آنها یک تیم بسیار باهوش هستند که می‌دانند در هر مرحله چه کاری باید انجام دهند و می‌دانند چگونه بازی خود را به حریف دیکته کنند.

لوپز در خصوص کاستاریکا هم گفت: کاستاریکا مدت‌ها تیم برتر کونکاکاف بوده است. آنها لیگ قدرتمندی دارند و همیشه به جام جهانی می رسند. فدراسیون آنها بهترین عملکرد را در فوتسال در منطقه کونکاکاف انجام می‌دهد. اگرچه این تیم در حال بازسازی است و از جوانان استفاده می‌کنند همیشه با سبک بازی خود می‌توانند مشکلات زیادی برای حریف ایجاد کنند. بازی با کاستاریکا آخرین بازی ما در مرحله گروهی است و هرچند همه بازی‌ها مهم است اما این بازی از شرایط متفاوتی برخوردار خواهد بود.

او همچنین در خصوص مدعیان قهرمانی در جام جهانی گفت: در پایان، عوامل زیادی وجود دارد که می‌تواند سرنوشت جام جهانی را تعیین کند. آنچه واضح است این است که تیم قهرمان از میان یکی از تیم‌های برزیل، آرژانتین، اسپانیا، پرتغال یا ایران خواهد بود. اینها تیم‌های مورد علاقه من هستند و فکر می‌کنم یکی از این پنج تیم قهرمان خواهند شد.