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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۳۸

فرمانده انتظامی سمنان:

توقف خودروی سرقتی در پاسگاه آبخوری/ ۳سارق دستگیر شدند

توقف خودروی سرقتی در پاسگاه آبخوری/ ۳سارق دستگیر شدند

سمنان_ فرمانده انتظامی سمنان از توقف خودروی سرقتی توسط ماموران پاسگاه آبخوری این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا سه سارق خودروی شاهین دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه در پی اعلام فرار خودرو سرقتی شاهین مشکی از شهر تهران و تردد آن در استان سمنان بلافاصله واحدهای گشت فعال شدند، ابراز داشت: پاسگاه انتظامی آبخوری خودرو سرقتی را رؤیت و بلافاصله عملیات تعقیب و گریز انجام شد.

وی ضمن بیان اینکه با مهارت مأموران پاسگاه انتظامی آبخوری خودرو مذکور متوقف شد، افزود: سه سارق این خودرو همگی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه تحقیقات پلیسی برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد، ابراز داشت: احتمال بروز سرقت‌های دیگر توسط این افراد وجود دارد.

عرب ضمن بیان اینکه مالباخته شناسایی شده است، اضافه کرد: مراحل تحویل خودرو به مالک در دست اجرا قرار دارد.

کد مطلب 6125099

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