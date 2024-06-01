توقف خودروی سرقتی در پاسگاه آبخوری/ ۳سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه در پی اعلام فرار خودرو سرقتی شاهین مشکی از شهر تهران و تردد آن در استان سمنان بلافاصله واحدهای گشت فعال شدند، ابراز داشت: پاسگاه انتظامی آبخوری خودرو سرقتی را رؤیت و بلافاصله عملیات تعقیب و گریز انجام شد.

وی ضمن بیان اینکه با مهارت مأموران پاسگاه انتظامی آبخوری خودرو مذکور متوقف شد، افزود: سه سارق این خودرو همگی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه تحقیقات پلیسی برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد، ابراز داشت: احتمال بروز سرقت‌های دیگر توسط این افراد وجود دارد.

عرب ضمن بیان اینکه مالباخته شناسایی شده است، اضافه کرد: مراحل تحویل خودرو به مالک در دست اجرا قرار دارد.