افزایش ۵۰ درصدی تردد زائران اربعین از مرز چذابه

سردار محمدرضا اسحاقی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر روز شاهد افزایش جمعیت زائران در مرزهای استان هستیم. خوشبختانه زائران به مرز چذابه اقبال نشان داده و تردد آنها روان است.

وی خبر داد: روز گذشته ۲۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش تردد داشتیم. همچنین در سرجمع تردد زائران هم بیش از ۵۰ درصد افزایش خروج از مرز چذابه را داشتیم.

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان تصریح کرد: از ۲۰ آبان تردد کامیون ها به مرزهای چذابه و شلمچه قطع می شود تا شاهد ترافیک و مشکل امنیتی نباشیم. البته در تلاش هستند که اجازه تردد کامیون های حامل مواد غذایی تردد کنند ولی هنوز موافقتی نشده است.

سردار اسحاقی توصیه کرد: تاکید بر این است که زائران توجه داشته باشند تا خودروهای شخصی خود را در پارکینگ هایی که راه اندازی شده پارک کنند.

وی ادامه داد: زائران قطع به یقین باید مدارک قانونی یعنی ویزا و گذرنامه را برای سفر به عتبات عالیت در اختیار داشته باشند و در غیر این صورت امکان خروج ندارند.

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان بیان کرد: مصادیقی وجود داشته که اگر از سوی زائران رعایت نشود، آنها توسط طرف عراقی دستگیر و در نهایت مجازات سنگینی حداقل ۶ ماه حبس برایشان درنظر گرفته شد.

سردار اسحاقی در پایان تاکید کرد: زائران حتما از مدارک قانونی استفاده کنند. در حال حاضر برای اخذ ویزا فرصت هست و کنسولگری عراق در ۱۴ نقطه از کشور فعال است.