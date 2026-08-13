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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

سقوط وانت‌مزدا به رودخانه در جنگل سوتراش ۹ مصدوم برجای گذاشت

سقوط وانت‌مزدا به رودخانه در جنگل سوتراش ۹ مصدوم برجای گذاشت

عباس‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از مصدومیت ۹ نفر بر اثر سقوط یک دستگاه وانت‌مزدا به رودخانه در منطقه جنگلی سوتراش شهرستان عباس‌آباد خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه وانت‌مزدا با ۹ سرنشین به داخل رودخانه در منطقه جنگلی سوتراش دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم امداد و نجات هلال‌احمر عباس‌آباد با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به محل اعزام شد و نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی، رهاسازی و انتقال مصدومان به محل امن را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: با توجه به تعداد مصدومان، یک دستگاه آمبولانس کمکی نیز از پایگاه امداد و نجات خشکداران به محل حادثه اعزام شد.

فخاری اشرفی گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر توسط نیروهای هلال‌احمر تنکابن و سایر مصدومان نیز با همکاری هلال‌احمر عباس‌آباد و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6915908

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    نظرات

    • IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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      پاسخ
      امان از این موجود دو پا!

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