غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه وانت‌مزدا با ۹ سرنشین به داخل رودخانه در منطقه جنگلی سوتراش دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم امداد و نجات هلال‌احمر عباس‌آباد با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به محل اعزام شد و نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی، رهاسازی و انتقال مصدومان به محل امن را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: با توجه به تعداد مصدومان، یک دستگاه آمبولانس کمکی نیز از پایگاه امداد و نجات خشکداران به محل حادثه اعزام شد.

فخاری اشرفی گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر توسط نیروهای هلال‌احمر تنکابن و سایر مصدومان نیز با همکاری هلال‌احمر عباس‌آباد و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.