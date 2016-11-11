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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار/ نرخ انواع ماهی

ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار/ نرخ انواع ماهی

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ به ثبات نسبی در بازار رسیده است، قیمت انواع ماهی را در مراکز خرده فروشی اعلام کرد.

مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده ۴۱۰۰ تومان، نرخ مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه (به صورت نقدی) ۵۸۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی به شکل نقدی ۵۹۵۰ تومان و در مراکز خرده فروشی ۶۶۰۰ تومان است.

وی قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر را ۵۶۰۰ تومان و ران بی کمر را برابر با قیمت مرغ و ۶۶۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد:  قیمت هرکیلوگرم سینه مرغ بدون کتف ۱۲ هزارتومان، سینه با کتف ۱۱ هزارتومان و بال و کتف ۷ هزارتومان است.

یوسف‌خانی درباره قیمت انواع ماهی نیز گفت: قیمت هرکیلوگرم ماهی شیرجنوب ۲۲ هزارتومان، کپور ۱۲هزارتومان، قزل‌آلا ۱۳ هزارتومان و شیر نیزه‌ای ۱۴ هزارتومان است.

وی قیمت هرکیلوگرم  تیلاپیا را ۱۹ هزارتومان اعلام کرد و گفت: همچنین نرخ هرکیلوگرم ماهی سفید پرورشی(آمور جنوب)  ۱۲هزارتومان، سالمون نروژ ۳۹ هزارتومان، سرخو ۱۷ هزارتومان، راشگو جنوب ۲۲ هزارتومان و  شوریده ۲۲ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت ماهی قزل سالمون نیز ۱۵ هزارتومان، سنگسر طلایی ۱۷ هزارتومان، سارم و گیش۷ هزارتومان و سنگ‌سرشهری ۱۴ هزارتومان است.

کد مطلب 3821286

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