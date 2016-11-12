۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۵

با حضور ۳۰ سمن؛

کارگاه طرح محیط زیستی امید اجتماعی در بوشهر برگزار شد

کارگاه توجیهی اساتید و سمن‌های محیط زیستی همکار در طرح محیط زیستی توسعه سبز که زیرمجموعه فاز دوم طرح امید اجتماعی است، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در راستای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خود در طرح بزرگ امید اجتماعی، طرحی زیست محیطی با عنوان هم اندیشی توسعه سبز را برای ۲۵ روستای منتخب در استان بوشهر تدوین و ساختار بخشیده که در آن ۲۵ سمن همکار به تدریس و آموزش زنان و دختران این روستاها خواهند پرداخت.

حسین دلشب اضافه کرد: آموزش‌هایی مانند چگونگی مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی و معیشتی و راه‌اندازی کسب و کارهای سبز روستایی در این کارگاه‌ها ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای هر روستا بیش از ۵ جلسه کارگاهی تدارک دیده شده که با همکاری بخشداری‌های استان هماهنگ خواهد شد و به مرحله اجرا خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمن‌های محیط زیستی شرکت‌کننده در این کارگاه توجیهی از این طرح استقبال کردند و با تمام توان اعلام آمادگی کردند که در اجرای این طرح زیست محیطی در سطح روستاهای استان همکاری کنند.

