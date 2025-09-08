به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر دوشنبه شب در این کارگاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و گروههای اجتماعی متعدد در زمینه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی استان، به نقش بسیار ارزنده و برجسته فعالیتهای زیست محیطی این سمنها اشاره کرد.
حمایت از فعالیتهای مشارکتی در حوزه محیط زیست
عبدالرحمن مرادزاده گفت: ما در طول سالیان اخیر شاهد رشد بسیار زیاد و ارزشمند فعالیتهای مشارکتی در حوزه محیط زیست و به طور خاص حفاظت مشارکتی در زیستگاههای طبیعی استان بودهایم که این مشارکتهای مردمی همچنان رو به افزایش است و به طور همه جانبه از این فعالیتها حمایت کامل انجام خواهیم داد.
حضور بی واسطه و گسترده سمنهای محیط زیستی در استان
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر نیز در این نشست با قدردانی از حضور بی واسطه و گسترده سمنهای محیط زیستی و همکاری در فعالیتهای مشارکت اجتماعی در سطح استان، به قدردانی و تقدیر از فعالیت گسترده همه این گروهها پرداخت.
زهرا اکبری گفت: همواره در طول سالیان اخیر فعالیت سمنهای محیط زیستی در استان بوشهر زبانزد بوده و این سمنها هم جدیت بسیار زیادی در مشارکتشان دارند و هم لطافت زیست محیطی نیز در فعالیتهای آنان دیده میشود و این به عنوان یک سرمایه فرهنگی و اجتماعی بسیار گسترده میتواند مورد توجه قرار گیرد، ازهمین رو در مجموعه استانداری بوشهر، از فعالیتهای زیست محیطی این گروهها حمایت همه جانبه خواهیم کرد.
این کارگاه در بخش مشارکتی خود نیز با ارائه و تسهیلگری آقایان رضا پرتوی سنگی و اسماعیل حسام مقدم همراه شد که در آن به یک فعالیت زیست محیطی و چگونگی شکل گیری مشارکت اجتماعی پرداخته شد.
حاضران در این نشست به مشارکت با یکدیگر پرداخته و طرحهای مشارکتی در زمینه محیط زیست را مدون نموده و درباره آنها با یکدیگر گفتگو کردند.
