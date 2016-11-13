آماده باش ستاد اربعین استان کرمانشاه برای خدمت به زائران حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی مشاور عالی استاندار کرمانشاه امروز یکشنبه در حاشیه مراسم رژه حوزه بهداشت و درمان استان کرمانشاه گفت: کلیه دستگاه های خدماتی استان از جمله اورژانس آماده خدمات رسانی به زائران ابا عبدالله (ع) هستند.

وی افزود: از ۲ هفته قبل اورژانس و دانشگاه علوم پزشکی تمام موکب ها را از کنگاور تا حمیل تحت پوشش قرار داده اند.

همتی با اشاره به برگزاری رژه بهداشت و درمان در کرمانشاه یادآور شد: در این مانور سعی شده است نیروهای اورژانس آمادگی خود را برای ارائه خدمات در طول مسیر و رفت و برگشت زائرین به نمایش بگذارند.

وی در پایان با اظهار امیدواری جهت عدم مواجه شدن زائرین با مشکل در طول مسیر، خاطر نشان کرد: هموطنان و زائرین مطمئن باشند که این نیروها در طول مسیر حضور دارند و آماده خدمات رسانی به زائرین هستند.

۱۲ فروند بالگرد به صورت پشتیبان عملیات مهران فعالیت می کنند

در این مراسم همچنین صائب مدرسی رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه گفت: در این همایش توانمندی اورژانس جهت خدمات رسانی در مراسم پیاده روی اربعین به نمایش گذاشته شده است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۳۵ دستگاه آمبولانس در حال حاضر در مراسم رژه حضور دارند و قرار است به ۴۷ دستگاهی که در طول مسیر مستقر هستند ملحق شوند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان از آمادگی کامل نیروهای اورژانس خبر داد و افزود: در این راستا یک فروند بالگرد در هوانیروز مستقر است.

وی افزود: طی قراردادی که اورژانس کشور با هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی منعقد کرده، قرار بر این شده که ۱۲ فروند بالگرد به صورت پشتیبان عملیات مهران باشند.

وی در پایان یاد آور شد: سعی ما بر این است که این نیروها تا یک هفته بعد از اربعین در مسیر مسقر باشند.