اسکان ۷۰۰ زائر خارجی اربعین حسینی در استان کرمانشاه

علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات کمیته اسکان ستاد اربعین در استان کرمانشاه گفت: براساس تصمیم این ستاد، سازمان اردویی به عنوان مسئول کمیته اسکان انتخاب شد و ما نیز از چند ماه گذشته تاکنون برنامه های شناسایی محل های اسکان را هم در کرمانشاه و هم در شهرستان هایی که در مسیر زائرین کربلا هستند انجام داده ایم.

مسئول کمیته اسکان ستاد اربعین در استان کرمانشاه افزود: طی اقدامات و شناسایی های صورت گرفته، معایب و مشکلات موجود احصا شد و برای پذیرش زائرین عزیز، آماده به کار شدند.

وی تصریح کرد: حدود یک هفته است که در محل های اسکان از زائرین عزیزی که از کرمانشاه می گذرند پذیرایی می شود و برخی از زائرین شب را در این محل ها که در استان تعیین شده است حضور دارند و استراحت می کنند.

یوسفی راد در خصوص آمار حضور زائرین در اردوگاه های استان تصریح کرد: شبانه روزی حدود ۲۰۰ نفر در اردوگاه کربلا، حدود ۱۵۰ نفر در اردوگاه شهید دکامی و حدود ۳۰۰ نفر نیز در اردوگاه توحید اسکان یافته اند.

اسکان روزانه ۶۵۰ نفر در اردوگاه های استان کرمانشاه

مسئول کمیته اسکان ستاد اربعین در استان کرمانشاه مجموع تعداد زائران اسکان یافته در استان طی یک شبانه روز را حدود ۶۵۰ نفر اعلام کرد.

وی از اسکان زائران خارجی عتبات عالیات در اردوگاه های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: طی این مدت حدود ۷۰۰ نفر زائر عتبات عالیات از کشور ترکیه در اردوگاه های استان کرمانشاه پذیرایی و اسکان داده شده اند.

یوسفی راد در خصوص سازمان های همراهی کننده کمیته اسکان استان نیز گفت: طبق تصمیم ستاد، محل های اسکان و کلیه مهمانسراهای دولتی زیر مجموعه این کمیته است و نهادهایی چون عتبات عالیات، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه و هلال احمر، شهرداری و استانداری کرمانشاه از جمله دستگاه هایی هستند که در این زمینه ما را همراهی می کنند.

وی در خصوص دیگر برنامه های کمیته اسکان ستاد اربعین حسینی در استان نیز گفت: ما پیش بینی کرده ایم که خادمین عزیز در اردوگاه های استان حضور پیدا کنند و از زائرین عزیز استقبال داشته و آنها را نیز بدرقه کنند.