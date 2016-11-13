زلزله ۷.۴ ریشتری در نیوزیلند / هشدار درباره خطر سونامی بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، زلزله شدیدی در نزدیکی شهر «کرایست چرچ» (Christchurch) در نیوزیلند رخ داد به نحوی که پس لرزه‌های آن تقریباً در تمام نقاط این کشور احساس شده است.

به گفته سازمان ژئوفیزیک آمریکا، این زمین لرزه که بزرگی آن ۷.۴ درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده است، در ۹۵ کیلومتری شمال شهر «کرایست چرچ» به وقوع پیوسته است.

سازمان دفاع غیرنظامی نیوزیلند به شهروندان این کشور که در ساحل شرقی زندگی می‌ کنند هشدار داد که به دلیل خطر وقوع سونامی به مناطق مرتفع بروند.

گزارش‌ های اولیه از تخریب برخی خانه‌ ها در نزدیکی مرکز زلزله گزارش می‌ دهند.

«کرایست چرچ» دومین شهر بزرگ نیوزیلند، هنوز تحث تاثیر زلزله شدید سال ۲۰۱۱ قرار دارد که باعث کشته شدن ۱۸۵ نفر و تخریب مرکز این شهر شده بود.

نیوزیلند درون یک حلقه جغرافیایی از زلزله‌ های متناوب و انفجارهای آتشفشانی قرار دارد که حاشیه اقیانوس آرام را در برگرفته و به «حلقه آتش» مشهور است.

هر ساله حدود ۱۵ هزار زلزله در نیوزیلند اتفاق می افتد، اما فقط حدود ۱۵۰ مورد آنها از قدرت کافی برای ایجاد لرزشی قابل توجه برخوردار هستند.