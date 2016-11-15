قصه بیقراری زوار خارجی از مهران تا کربلا/ عشق به حسین مرز ندارد

خبرگزاری مهر-گروه استانها- مجتبی کاور: تنها پنج روز تا اربعین مانده است، اربعینی که همه مردم در تلاش هستند تا خود را به این کنگره عظیم برسانند تا در کربلا عاشورایی دیگر به پا کنند.
اینجا تشنگی، خستگی و گرسنگی بیمعناست چراکه عشق حسین سبب شده زوار عاشقانه سختی سفر را با یک یا حسین طی کنند تا راهی کربلا شود، کربلایی که این روزها میزبان عاشقانی است که توصیف آن آسان نیست.
بله این روزها در مرزهای سهگانه ما بزرگترین راهپیمایی جهان در حال انجام است و در این راهپیمایی خیلیها عاشقانه و داوطلبانه در تلاش هستند تا به آنها خدمت کنند حتی با یک لیوان چای تا شاید توانسته باشند خود را در مسیر یاران امام حسین (ع) ببینند.
نوشتن از خیل عظیم زوار امام حسین (ع) برای ما سخت است چراکه نگاه به جمعیت نفس را سنگین میکند که چگونه و با چه جملاتی از آنها را بنویسیم.
مهران شهری که دیگر جای سوزن انداختن در آن نیست چراکه دل دادگان و عاشقان حسینی در تلاش هستند تا خود را به کربلا برسانند به گونه ای که خیلی از کشورهای اروپایی و آفریقایی خود را به این مرز می رسانند تا راهی کربلا شوند.
زوار آفریقایی در مرز مهران
یکی از زوار خارجی گفت: عشق امام حسین (ع) سبب شده من راهی کربلا شوم.
صابرالفالح که از آفریقا به مرز مهران آمده بود، گفت: امروز این حضور که من در مرز مهران دیدم نشانگر این است که عشق به امام حسین (ع) در همهجا جاری است.
این زائر خارجی بیان داشت: برای اولین بار است به کربلا میروم و وقتی با این حجم جمعیت در مرز مهران مواجه شدم که عاشقانه میخواهند راهی کربلا شوند، خیلی بیشتر شیفته امام حسین (ع) شدم.
الفالح افزود: بدون شک حضور همه ملتهای مسلمان در کربلا یک اتحاد ناگسستنی را ایجاد میکند و همین باعث وحشت دشمنان شده است.
این شهروند آفریقایی بیان داشت: وقتیکه شوق و شعف همراه با لبیک یا حسین مردم در مسیر را میدیدم از خود بیخود شدم شاید در کمتر جایی از دنیا این صحنه قابلدیدن باشد و ایرانیها در مراسمهای مذهبی بینظیر هستند.
یک خانم که اهل آفریقا بود نیز گفت: تصویر این جمعیت پیر و جوان کودک در پیادهروی اربعین برایم شوک آوار است.
صنا الباجیه اظهار داشت: چندین ماه پیش برای رفتن به کربلا تصمیم گرفتم تا اربعین در کشور عراق باشم.
این شهروند آفریقایی گفت: امروز وقتی در مرز مهران با انبوه جمعیت مواجه شدم از تصمیمی که گرفته بودم بسیار خوشحال شدم.
الباجیه افزود: امروز حضور مسلمانان در کنار هم آنهم در کربلا یک اتحاد بسیار خوب برای امت اسلامی است.
استفاده از تمامی ظرفیت برای خدماترسانی
رئیس کمیته پشتیبانی اربعین ایلام نیز در رابطه با حال و هوای این روزهای مرز مهران گفت: تمام ظرفیتهای بخش خصوصی، دولتی و خیران در راستای خدماترسانی به زائران حسینی در مرز بینالمللی مهران فعال شده و برای برگشت زائران نیز هماهنگی های لازم شده است.
حشمت اله عسگری اظهار داشت: پس از هماهنگیهای بهعملآمده سعی شده تا ازنظر اسکان، پذیرایی، خدمات، بهداشت، درمان و سلامت، امنیت به زائران اربعین در استان ایلام خدماترسانی مطلوبی انجام گیرد.
عسگری گفت: تأمین مایحتاج اولیه زائران نظیر غذا، اسکان و پذیرایی و تسهیل در امر تردد به نقطه صفر مرزی حاصل تلاش همه اعضای ستاد اربعین حسینی است.
وی افزود: پیشبینی برای حضور گسترده و میلیونی مردم و شرکت آنان در اربعین حسینی قبلاً شده بود که با توجه به کمتر از شش روز تا شروع اربعین استقبال باشکوه مردم برای حضور در این راهپیمایی بینظیر است.
تردد بیش از ۸۰۰ هزار زائر از مرز مهران
حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر طی یک هفته اخیر از مرز مهران تردد داشتهاند.
وی بیان داشت: همه مسئولان استان در حال خدماترسانی در بخشهای مختلف هستند، تردد در مرز مهران جریان دارد.
بازگشت زوار بدون گذرنامه و ویزا به شهرهای خود
سردار محسن فتحی زاده جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در پایانه مرزی مهران اعلام کرد: سه هزار نفر که تلاش داشتند بدون مدرک قانونی از مرز مهران خارج شوند، بازگردانده شدند.
وی گفت: این افراد بـا هماهنگی دستگاه قضا و امکاناتی که مسئولان استان ایلام در اختیار ما قرار دادند به شهرهای عقبه بازگردانده شدند.
سردار فتحی زاده افزود: عده ای از افراد هم که دیشب با سوء استفاده از شلوغی جمعیت توانسته بودند از دروازه مرزی عبور کنند توسط مرزبانان عراقی بازداشت و با رایزنی و هماهنگی به داخل کشور بازگردانده شدند و در اختیار دستگاه قضا قرار گرفتند.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: در ساعات اولیه بامداد امروز بخاطر تجمع عده ای از افراد قانون شکن مشکلاتی برای تردد زائران بوجود آمد و باعث توقف تردد زائران شد که با دخالت نیروهای مرزبانی، این افراد کنار زده شدند و گیت ها برای ورود زائران باز شد.
ترافیک سنگین در محورهای استان ایلام
رئیس پلیسراه استان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در محورهای استان جریان دارد ولی سنگین است و از همه مردم میخواهیم با صبر و حوصله رانندگی کنند.
وی گفت: ورود خودرو به شهر مهران هم ممنوع شده است.
سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور ناجا در پایانه مرزی مهران و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماکنون ترافیک و ازدحام جمعیت در مسیرهای ارتباطی منتهی به مرز مهران بسیار بالاست و زائرانی که قصد سفر از این مرز رادارند حتماً زمان بیشتری را برای مدیریت سفر در نظر بگیرند.
وی عنوان کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم در موقع سفر به این مرز به استراحت و مدیریت سفر توجه ویژه داشته باشند و در صورت امکان از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه از هماکنون مهمترین دغدغه ما بازگشت زوار است، گفت: مدیریت کردن بازگشت زوار بسیار حائز اهمیت است چراکه اکثر زائران خسته هستند و باید حین رانندگی مواظب خوابآلودگی در جادهها باشند.
وی عنوان کرد: هماکنون تردد در محورهای استان و مرز صورت میگیرد ولی سنگین است و از مردم تقاضا داریم در سفر به این مرز حتماً زمان را مدیریت کنند.
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