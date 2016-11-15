کشت گندم در شهرستان دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان، حمیدرضا جهان بخش اظهار داشت: از این میزان سطح زیر کشت ۹ هزار هکتار آبی و ما بقی نیز به صورت دیم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: مناطق عمده کشت گندم در شهرستان دشتستان مربوط به بخش های بوشکان، ارم، شبانکاره، آبپخش، سعدآباد و مرکزی است.

وی یاد آور شد: ارقام بذورگندم آبی مورد استفاده شامل چمران، چمران ۲، مهرگان و وریناک و ارقام کشت شده دیم شامل کوهدشت، دهدشت، کریم وچمران است.

جهان‌بخش گفت: در سال زراعی ۹۵ – ۹۴ شهرستان دشتستان با تولید بیش از ۷۵ هزار تن گندم رتبه اول را در استان بوشهر کسب کرد.

