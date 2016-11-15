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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

در سطح ۴۵ هزار هکتار

کشت گندم در شهرستان دشتستان آغاز شد

کشت گندم در شهرستان دشتستان آغاز شد

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: کشت گندم آبی و دیم در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی آن  شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان، حمیدرضا جهان بخش اظهار داشت: از این میزان سطح زیر کشت ۹ هزار هکتار آبی و ما بقی نیز به صورت دیم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: مناطق عمده کشت گندم در شهرستان دشتستان مربوط به بخش های بوشکان، ارم،  شبانکاره، آبپخش، سعدآباد و مرکزی است.

وی یاد آور شد: ارقام  بذورگندم آبی  مورد استفاده شامل چمران، چمران ۲، مهرگان و وریناک و ارقام کشت شده دیم شامل  کوهدشت، دهدشت، کریم وچمران است.

جهان‌بخش گفت: در سال زراعی  ۹۵ – ۹۴ شهرستان دشتستان با تولید بیش از ۷۵ هزار تن گندم رتبه اول را در استان بوشهر کسب کرد.
 

کد مطلب 3825034

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