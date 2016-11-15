به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، یحیی ابطالی با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات کشور قصد دارد تعداد پهپادها را برای ردیابی آفات و بیماریهای گیاهی را تا سه سال آینده به ۵۰ فروند برساند، اظهارداشت: امروزه در دنیا استفاده از سیستمهای نوین برای پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماریهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته و یکی از این سیستمها، پهپاد برای ارسال تصاویر است.
وی با بیان اینکه امسال از طریق اعتبارات ستاد بحران کشور سه استان البرز، فارس و خراسان شمالی به طور آزمایشی برای ردیابی تعدادی از آفات و بیماریهای مهم به پهپاد مجهز شدهاند، اظهار داشت: با استفاده از تصاویر ارسالی از این پهپادها، نقشه رنگی با قابلیت تشخیص آفات و بیماری بدون حضور کارشناسان در منطقه تهیه میشود.
ابطالی افزود : آفات و بیماریهای مهم شامل بیماری جاروک لیمو ترش، گرینینگ یا میوه سبز مرکبات، پسیل مرکبات، سفیدک داخلی مو، آفت مگس مدیترانهای و ملخ است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پرواز پهپادها در استانهای البرز و فارس انجام شده و برای استفاده از این سیستم نوین در کنترل ملخ صحرایی و ملخهای بومی در مناطق سختگذر و کوهستانی نیز برنامه ریزی کردهایم.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، تصریح کرد: در بهکارگیری پهپادها به منظور پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماریهای مهم گیاهی امسال تفاهمنامهای با دانشگاه تهران و یک شرکت دانش بنیان امضا کردیم تا شناسایی عوامل بیماری یا آفات براساس طیف رنگی انجام شود.
وی درباره اعتبارات سیستمهای نوین نیز اضافه کرد: تاکنون ۹۰۰ میلیون تومان برای تهیه این سیستمها تخصیص یافته که ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به پهپادها و دوربینها و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای تهیه نقشههای رنگی توسط دانشگاه تهران است.
ابطالی با اشاره به برنامه توسعهای این سازمان در بهکارگیری ابزار و سیستمهای نوین هم گفت: برنامه ما این است که همه عوامل مهم بیماریزا، آفات و علفهای هرز را در کتاب طیف رنگی عوامل خسارتزا آماده کنیم.
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