تشکیل صندوق مبارزه با آفات عمومی در مواقع اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی باغستانی در مراسم آغاز به کار دومین کارگاه آموزشی منطقه‌ای طرح مقابله با ملخ صحرایی در مواقع اضطراری که امروز شنبه با حضور کشورهای افغانستان، پاکستان و هند در تهران برگزار شد، افزود: در ایران برای مبارزه با هجوم آفات عمومی در موارد اضطراری، ساختارهای نسبتا خوبی فراهم شده است و با حمایت ستاد بحران کشور توانستیم سطح آمادگی و امکانات آمادگاه‌های کشور را ارتقا دهیم، اما با این حال تامین اعتبارات در چنین مواقعی، فرآیندی طولانی را طی می‌کند.

وی گفت: از آنجایی که تاخیر یک روزه و یا یک هفته‌ای در مقابله با آفات به خصوص ملخ می‌تواند خسارات زیادی را به حوزه کشاورزی وارد کند، پیشنهاد ما این است که یک صندوق به منظور واکنش سریع در این زمینه در سازمان حفظ نباتات راه اندازی شود.

این مقام مسئول ادامه داد: ما سالانه در سطح ۲۰۰ هزار هکتار در کشور با ملخ مبارزه می‌کنیم و توانسته‌ایم مدیریت خوبی در این زمینه انجام دهیم.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور به ورود ملخ آسیایی از افغانستان نیز در سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: با اقدامات به موقع ظرف مدت ۱۰ روز توانستیم با این آفت مهاجر مبارزه کنیم که در واقع این امر نتیجه برگزاری نخستین کارگاه آموزشی اعضای کمیسیون ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا و آمادگی کارشناسان سازمان ما بوده است.

وی درباره ملخ صحرایی نیز گفت: استان‌های جنوب و جنوب شرق ایران در معرض درگیری این ملخ هستند و جبهه اولی که با این آفت مواجه می شود، مربوط به استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و جبهه دوم استان‌های جنوب شرقی کشور از ناحیه هند و پاکستان است.

آغاز استفاده از پهپاد برای ردیابی آفات و بیماری‌ها

همچنین در این نشست، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور نیز به استفاده از پهپاد به صورت پایلوت در سه استان البرز، فارس و خراسان شمالی برای مبارزه با برخی آفات و بیماری‌ها در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: استفاده از سیستم‌های نوین و پهپادها برای ردیابی و مبارزه با تعدادی از آفات و بیماری‌ها در دستور کار سازمان حفظ نباتات قرار گرفته است.

یحیی ابطالی افزود: در مناطق صعب العبور استفاده از این سیستم‌های نوین کمک خوبی به مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی خواهد کرد.

مدیریت مشترک بین کشورها برای مبارزه با آفات مهاجر

در ادامه این نشست کیت کریسمن، دبیر کمیسیون ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا نیز اظهار داشت: طرح‌های اضطراری مقابله با ملخ صحرایی به امکانات، اعتبارات و ساختار سازمانی مناسب نیاز دارد و اجرای این طرح‌ها کمک می‌کند که کشورها منابع و امکانات‌شان را به صورت معقول و منطقی برای مبارزه با آفات مهاجر هزینه کنند. وی در عین حال بر مدیریت مشترک بین کشورها در زمینه آفات مهاجر تاکید کرد.

کریسمن اقدام ایران در کنترل ملخ مهاجر در سال‌جاری را مثبت و موفقیت آمیزارزیابی کرد و آن را نتیجه برگزاری نخستین کارگاه آموزشی میان کشورهای عضو کمیسیون ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا دانست.

وی با بیان اینکه در نخستین کارگاه آموزشی، طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی به طور مقدماتی مصوب شد، تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی نیز قرار است طرح مذکور را گسترش دهیم و اجرای آن را برای موقعیت واقعی بررسی کنیم.

کریسمن ادامه داد: استراتژی انتخابی در کمیسیون ملخ صحرایی برای مبارزه با این آفت متکی به پیش آگاهی است و مهم‌ترین قدم در این راستا، داشتن طرح اضطراری مقابله است تا در صورت ایجاد خطر، این طرح‌ها فعال شوند.

به گزارش مهر، نخستین کارگاه آموزشی منطقه‌ای کمیسیون ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا در سال ۲۰۱۳ در سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد و دومین کارگاه نیز از امروز تا ۱۹ آبان ماه در محل این سازمان برگزار می‌شود.