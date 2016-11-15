کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد توحیدخواه دبیر علمی کنفرانس مهندسی زیست‌پزشکی ایران امروز در نشست خبری که در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد گفت: با توجه به رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیاز آنها به انتشار مقالات پژوهشی اقدام به برگزاری کنفرانس‌های علمی در این دانشگاه کردیم.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری بیست‌وسومین کنفرانس مهندسی زیست‌پزشکی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست‌پزشکی ایران افزود: این کنفرانس از ۳ تا ۵ آذر ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود و تاکنون تعداد ۱۸۱ مقاله دریافت شد و از این تعداد ۱۷۳ مقاله برای داوری نهایی انتخاب شد.

توحیدخواه با بیان اینکه از این تعداد ۱۰۴ مقاله برای ارائه انتخاب شدند، عنوان کرد: از تعداد ۱۰۴ مقاله پذیرش شده، ۸۱ مقاله به صورت ارائه شفاهی در ۱۴ نشست تخصصی انتخاب شد؛ همچنین ۲۳ مقاله دیگر در قالب پوستر ارائه می‌شود که ارائه مقالات به صورت پوستر امکان تبادل‌نظر میان نویسنده مقاله و سایر محققان را فراهم می‌کند.

وی به همکاری این دانشگاه با پایگاه آی‌تری‌پلی اظهار کرد: بر این اساس مقالات لاتین که از استانداردهای مناسبی برخوردار باشند در این پایگاه ایندکس می‌شوند.

توحیدخواه با تاکید بر اینکه مقالات پذیرفته شده برای پوستر ارزش و اعتباری معادل اعتبار مقالات ارائه شده به صورت شفاهی را دارد، بیان کرد: ۷۱ مقاله از ۱۰۴ مقاله پذیرش شده به صورت لاتین ارائه شده اند که در پایگاه آی‌تری‌پلی منتشر می‌شود. علاوه بر آن با هماهنگی صورت گرفته با فصلنامه مهندسی پزشکی ایران که جزو نشریات آی‌اس‌سی است، منتشر خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر از حضور ایرانیان مقیم خارج در این کنفرانس خبر داد و گفت: محققان ایرانی مقیم هلند، تایلند و انگلستان در این برنامه حضور خواهند داشت.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی از دیگر برنامه‌های این کنفرانس است که درخصوص موضوعاتی چون استفاده از تصاویر MRI و کاربرد در مغز، مدیریت ریسک، مدیریت تجهیزات پزشکی، روش‌های تحریک مغزی، کنترل سیستم عصبی انسان به کمک امواج الکترومغناطیسی و کنترل توجه و راهکارهای آن بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

