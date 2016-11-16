سازمان ملل قطعنامه علیه روسیه را تصویب کرد

به گزاشر خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان ملل با رای ۷۳ کشور عضو به عنوان موافق و ۲۳ کشور به عنوان مخالف قطعنامه ای علیه روسیه به تصویب رساند.

در سند ۴ صفحه ای ارائه شده روسیه محکوم به اقدامات مبتنی بر تبعیض درباره ساکنان شبه جزیره کریمه از جمله علیه اهالی اوکراین و قومیت هایی مانند تاتارها است.

بر اساس اعلام بخش مطبوعاتی سازمان ملل آمریکا، کانادا و انگلیس از موافقان این قطعنامه و کشورهای ایران، قزاقستان و هند از مخالفان تصویب این قعطنامه بوده اند.

سازمان ملل در مصوبه خود از روسیه خواسته تا هر چه زودتر به وضعیت جاری در اوکراین و شبه جزیره کریمه پایان دهد.

دیپلمات های روس تصویب این قطعنامه را سیاسی قلمداد کرده اند.