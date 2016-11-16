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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

سازمان ملل قطعنامه علیه روسیه را تصویب کرد

سازمان ملل قطعنامه علیه روسیه را تصویب کرد

سازمان ملل قطعنامه علیه روسیه مبنی بر اقدامات انجام شده در شبه جزیره کریمه علیه شهروندان اوکراین و سایر قومیت های آن منطقه را به تصویب رساند.

به گزاشر خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان ملل با رای ۷۳ کشور عضو به عنوان موافق  و ۲۳ کشور به عنوان مخالف قطعنامه ای علیه روسیه به تصویب رساند. 

در سند ۴ صفحه ای ارائه شده روسیه محکوم به اقدامات مبتنی بر تبعیض درباره ساکنان شبه جزیره کریمه از جمله علیه اهالی اوکراین و قومیت هایی مانند تاتارها است. 

بر اساس اعلام بخش مطبوعاتی سازمان ملل آمریکا، کانادا و انگلیس از موافقان این قطعنامه و کشورهای ایران، قزاقستان و هند از مخالفان تصویب این قعطنامه بوده اند. 

سازمان ملل در مصوبه خود از روسیه خواسته تا هر چه زودتر به وضعیت جاری در اوکراین و شبه جزیره کریمه پایان دهد. 

دیپلمات های روس تصویب این قطعنامه را سیاسی قلمداد کرده اند.

کد مطلب 3826262
شقایق لامع زاده

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