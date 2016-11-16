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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت کنکور تمدید شد/ اعلام کدرشته های جدید

مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت کنکور تمدید شد/ اعلام کدرشته های جدید

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اعلام کدرشته محل های جدید از سوی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۵ تمدید شد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیرو اطلاعیه ۲۳ آبان ماه ۹۵، برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ظرفیت جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل های تحصیلی را برای پذیرش دانشجو اعلام کرده اند.

وی افزود: اطلاعیه سازمان سنجش مبنی بر کدرشته های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۹۵ امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

توکلی خاطرنشان کرد: به منظور مساعدت به داوطلبان در این مرحله، مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش در رشته های تحصیلی جدید آزمون سراسری سال ۹۵ تا ساعت ۲۴ سه شنبه دوم آذرماه تمدید شد.

وی گفت: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (باتوجه به کارنامه نتایح علمی اولیه) براساس ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه مذکور دفترچه راهنمای شماره یک، دو و سایر اطلاعیه های منتشره در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به انتخاب ۵۰ کد رشته محل اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب رشته در مرحله تکمیل کنکور سراسری ۹۵ اقدام کرده بودند نیز می توانند با توجه به کدرشته های جدید که امروز چهارشنبه منتشر می شود و همچنین اطلاعیه های قبلی، در صورت نیاز نسبت به ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند.

وی اظهار داشت: برای رشته های تحصیلی که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی است، متقاضیان اعم از اینکه در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام و در جلسه آزمون حاضر بودند و یا افرادی که در این آزمون ثبت نام نکرده اند نیز می توانند شرکت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: افرادی که در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام نکرده اند و متقاضی ثبت نام در رشته های بدون آزمون دوره تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۵ هستند می توانند با پرداخت ۱۸ هزار تومان فرم تقاضانامه ثبت نام را تکمیل کنند.

کد مطلب 3826456

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