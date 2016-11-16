ازسرگیری روابط آمریکا و روسیه «غیر قابل قبول» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه روز گذشته در بیانیه ای ازسرگیری روابط آمریکا با روسیه را در دوران رئیس جمهور منتخبِ این کشور «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

«جان مک کین» بدون اشاره به فهرست سیاه جنایت های آمریکا در گذشته و حال علیه بشریت مدعی شد: زمانیکه آمریکا در حد اعلای جایگاه خود قرار گرفت، هنگامی بود که ما در کنار آنهائی که با ظلم مبارزه می کردند قرار داشتیم. این جایگاهی است که اکنون نیز باید در آن جایگاه قرار بگیریم.

وی که سناتور ایالت «آریزونا» به شمار می آید در ادامه ادعا کرد: آخرین تلاش دولت اوباما در برقراری مجدد روابط با روسیه به حمله این کشور به اوکراین و مداخله نظامی مسکو در خاورمیانه منتهی شد.

«مک کین» تصریح کرد: جمهوریخواهان باید به سختی و به مدت زیادی فکر کنند که چه کسی می خواهد فرمانده آتی ما و رهبر آینده جهان باشد.

سناتور ایالت «آریزونا» تأکید کرد: هزینه این کار برای کشور بزرگی مانند ما زیاد است.

لازم به ذکر است «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه هفته جاری در یک تماس تلفنی درباره تلاش‌ دو طرف در راستای تقویت روابط دو کشور به رایزنی پرداخته بودند.