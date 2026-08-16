به گزارش خبرنگار مهر عادل سلیمانی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی در رشت،ضمن تبریک روز خبرنگار با بیان اینکه نگاه مطالبه‌ گر رسانه‌ها، پویایی جامعه و پیشرفت و توسعه استان را رقم می‌زند، اظهار کرد: رسانه در عبور از ناترازی و توسعه برق در استان نقش آفرین است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه صنعت برق باعث روشنایی است و نگاه رسانه‌ها باعث روشنایی افکار جامعه، افزود:امروز در دورانی هستیم که بحث نا ترازی انرژی اهمیت زیادی دارد و نکته و قلم رسانه می‌تواند برای طی این مسیر یاری گر باشد.

پویش‌ها در مسیر عبور از ناترازی اثرگذارند

وی با بیان اینکه پویش‌های مختلف مثل قرار همدلی، پویش برق اضافه و خاموشی و همچنین یاری رسانه، به عبور از مرحله ناترازی کمک می‌کند، تصریح کرد: درطول یک‌سال گذشته، علی‌رغم جنگ رمضان و درگیری های مختلف که کشور به آن مبتلا بوده و مشکلاتی که داشتیم، همکاران ما در سکوت و بدون هیاهو مسائل و مشکلات را پیش بردند.

کاهش خاموشی با وجود افزایش مصرف

سلیمانی با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش خاموشی را داشتیم گفت:عملکرد همکاران باعث شد میزان خاموشی علی‌رغم رشد مصرف و مسائل مالی، کمتر شده و در مجموع حدود ۱۰ هزار مگابایت در استان کنترل کاهش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تابستان مصرف از تولید جلو می‌زند ، اظهار کرد:در استان ۲ هزارو۶۰۰ نیروگاه حرارتی داریم و با سایر نیروگاه‌ها ظرفیت به حدود ۲ هزار و ۸۱۰ مگاوات می‌رسد؛ مصرف استان بیش از ۲هزار و ۸۰۰ مگاوات است، بنابراین عملاً در تابستان ۲ هزار و ۵۰۰ تولید می‌کنیم و مصرف بیشتر از تولید است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان افزود:مصرف در زمستان حدود ۱۰۰۰ مگاوات است که نشان می‌دهد عمده این مصارف مربوط به کولرهای گازی است و با پویش ۲۵ درصدی در زمینه تولید ۱۸۰۰ مگاواتی، می‌توانیم صرفه‌جویی عظیمی ایجاد کنیم.

وی با توجه به کمبود منابع دولت برای تاسیس نیروگاه، گفت:تلاش این است که کمک شود بخش تولیدی را داشته باشیم.در حوزه پست انتقال ۴۱۵ مگاوات به ارزش ۳ همت اضافه کردیم.

رشد اجرای پروژه‌ها و تحول در دیسپاچینگ

سلیمانی با اشاره به عملکرد یک‌ساله افزود: در طول یک‌سال گذشته همه تلاش بر این بود که نه تنها متوقف نشویم بلکه رکورد جدیدی در اجرای پروژه‌ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد:از سال ۱۴۰۱ پروژه‌ها با عنوان هیات‌های تعریف‌شده با تامین مالی پیش رفتند. همچنین برای اولین بار در ۲۰ سال اخیر در سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب و هزینه شد؛ ۱۱۳ درصد جذب عملی داشتیم و عملکرد فیزیکی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه به علت رطوبت بالا و برف‌های سنگین که آسیب‌های ماندگار ایجاد می‌کند، گفت:علاوه بر توسعه شبکه جدید باید به نگهداری و حفظ این شبکه‌ها و بهینه‌سازی و بهبود توجه شود؛ طبق قوانین هم در برخورد خطوط با درختان باید در حریم و زیر خطوط قطع انجام شود.

وی افزود:در حوزه دیسپاچینگ، کنترل شبکه استان تحول خوبی داشتیم و رویت‌پذیری شبکه در سال جاری به ۱۰۰ درصد رسید؛ همچنین موضوع جذب مشترکین مستقیم، وصول مطالبات بهای برق و تامین مالی از مسیر انتشار اوراق هم در دستور کار قرار دارد.