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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

سلیمانی: رسانه با مطالبه‌گری به توسعه برق در گیلان کمک می‌کند

سلیمانی: رسانه با مطالبه‌گری به توسعه برق در گیلان کمک می‌کند

رشت- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان با اشاره به اینکه رسانه روشنایی افکار جامعه را برعهده دارد، گفت رسانه با مطالبه‌ گری به عبور از ناترازی و توسعه برق در استان کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر عادل سلیمانی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی در رشت،ضمن تبریک روز خبرنگار با بیان اینکه نگاه مطالبه‌ گر رسانه‌ها، پویایی جامعه و پیشرفت و توسعه استان را رقم می‌زند، اظهار کرد: رسانه در عبور از ناترازی و توسعه برق در استان نقش آفرین است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه صنعت برق باعث روشنایی است و نگاه رسانه‌ها باعث روشنایی افکار جامعه، افزود:امروز در دورانی هستیم که بحث نا ترازی انرژی اهمیت زیادی دارد و نکته و قلم رسانه می‌تواند برای طی این مسیر یاری گر باشد.

پویش‌ها در مسیر عبور از ناترازی اثرگذارند

وی با بیان اینکه پویش‌های مختلف مثل قرار همدلی، پویش برق اضافه و خاموشی و همچنین یاری رسانه، به عبور از مرحله ناترازی کمک می‌کند، تصریح کرد: درطول یک‌سال گذشته، علی‌رغم جنگ رمضان و درگیری های مختلف که کشور به آن مبتلا بوده و مشکلاتی که داشتیم، همکاران ما در سکوت و بدون هیاهو مسائل و مشکلات را پیش بردند.

کاهش خاموشی با وجود افزایش مصرف

سلیمانی با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش خاموشی را داشتیم گفت:عملکرد همکاران باعث شد میزان خاموشی علی‌رغم رشد مصرف و مسائل مالی، کمتر شده و در مجموع حدود ۱۰ هزار مگابایت در استان کنترل کاهش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تابستان مصرف از تولید جلو می‌زند ، اظهار کرد:در استان ۲ هزارو۶۰۰ نیروگاه حرارتی داریم و با سایر نیروگاه‌ها ظرفیت به حدود ۲ هزار و ۸۱۰ مگاوات می‌رسد؛ مصرف استان بیش از ۲هزار و ۸۰۰ مگاوات است، بنابراین عملاً در تابستان ۲ هزار و ۵۰۰ تولید می‌کنیم و مصرف بیشتر از تولید است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان افزود:مصرف در زمستان حدود ۱۰۰۰ مگاوات است که نشان می‌دهد عمده این مصارف مربوط به کولرهای گازی است و با پویش ۲۵ درصدی در زمینه تولید ۱۸۰۰ مگاواتی، می‌توانیم صرفه‌جویی عظیمی ایجاد کنیم.

وی با توجه به کمبود منابع دولت برای تاسیس نیروگاه، گفت:تلاش این است که کمک شود بخش تولیدی را داشته باشیم.در حوزه پست انتقال ۴۱۵ مگاوات به ارزش ۳ همت اضافه کردیم.

رشد اجرای پروژه‌ها و تحول در دیسپاچینگ

سلیمانی با اشاره به عملکرد یک‌ساله افزود: در طول یک‌سال گذشته همه تلاش بر این بود که نه تنها متوقف نشویم بلکه رکورد جدیدی در اجرای پروژه‌ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد:از سال ۱۴۰۱ پروژه‌ها با عنوان هیات‌های تعریف‌شده با تامین مالی پیش رفتند. همچنین برای اولین بار در ۲۰ سال اخیر در سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب و هزینه شد؛ ۱۱۳ درصد جذب عملی داشتیم و عملکرد فیزیکی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه به علت رطوبت بالا و برف‌های سنگین که آسیب‌های ماندگار ایجاد می‌کند، گفت:علاوه بر توسعه شبکه جدید باید به نگهداری و حفظ این شبکه‌ها و بهینه‌سازی و بهبود توجه شود؛ طبق قوانین هم در برخورد خطوط با درختان باید در حریم و زیر خطوط قطع انجام شود.

وی افزود:در حوزه دیسپاچینگ، کنترل شبکه استان تحول خوبی داشتیم و رویت‌پذیری شبکه در سال جاری به ۱۰۰ درصد رسید؛ همچنین موضوع جذب مشترکین مستقیم، وصول مطالبات بهای برق و تامین مالی از مسیر انتشار اوراق هم در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6917813

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