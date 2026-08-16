خبرگزاری مهر، گروه استانها: شمارش معکوس برای جذب اعتبارات باقی‌مانده در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است؛ منابعی که قرار بود بخشی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را به سرانجام برساند، اما بخشی از آنها همچنان در مسیر جذب متوقف مانده و حالا دستگاه‌های اجرایی تنها ۳۵ روز برای تعیین تکلیف این اعتبارات فرصت دارند.

آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد از مجموع ۴۶۶۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت سیزدهم و مسئولیت‌های اجتماعی نفت، تاکنون ۲۵۰۰.۷ میلیارد تومان جذب شده است؛ به این معنا که حدود ۴۶.۳ درصد منابع همچنان جذب نشده و در صورت تعیین نشدن تکلیف آنها، خطر برگشت منابع و از دست رفتن فرصت اجرای پروژه‌ها وجود دارد.

این وضعیت در حالی رقم خورده که بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی استان با مشکل تأمین و تخصیص اعتبار مواجه هستند و افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها نیز باعث شده تأخیر در جذب منابع، هزینه تکمیل پروژه‌ها را بیشتر کند.

۳۵ روز؛ فرصت کوتاه برای منابعی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اعتبارات باقی‌مانده گفت: فرصت چندانی برای جذب این منابع وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید بدون تأخیر برای استفاده از اعتبارات اقدام کنند.

یدالله رحمانی با بیان اینکه منابع ملی، استانی، اعتبارات دستگاهی و مسئولیت‌های اجتماعی نفت از مهم‌ترین منابع برای تکمیل پروژه‌ها هستند، گفت: سهم اعتبارات استانی و میزان تخصیص‌ها کاهش یافته و با وجود محدودیت منابع، در جذب همین اعتبارات نیز با مشکل مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۸۹ میلیارد تومان از اعتبارات مورد بررسی جذب شده و ۱۵۷ میلیارد تومان همچنان باقی مانده است، افزود: تنها ۳۵ روز برای جذب این منابع فرصت وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از دستگاه‌هایی که منابع باقی‌مانده دارند خواست برنامه مشخص خود را برای جذب اعتبار ارائه کنند و گفت: دستگاه‌هایی که طی این مدت اقدامی برای جذب منابع نداشته باشند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

۴۸ ساعت برای ارائه برنامه؛ ضرب‌الاجل قبل از پایان مهلت

رحمانی در همین راستا یک ضرب‌الاجل فوری نیز تعیین کرد و گفت دستگاه‌هایی که از محل اعتبارات استانی، ملی و دستگاهی منابع باقی‌مانده دارند باید ظرف ۴۸ ساعت برنامه خود برای جذب این اعتبارات را ارائه کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اگر دستگاهی میزان جذبش صفر باشد، باید پاسخگو باشد و نمی‌توان فرصتی را که برای خدمت به مردم در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته، بدون استفاده باقی گذاشت.

وی با اشاره به اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت گفت: در مجموع ۴۶۶۰ میلیارد تومان منابع از این محل به استان ابلاغ و ۸۸۱ پروژه تعریف شده است.

رحمانی میزان پرداختی را حدود ۷۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع طی دولت فعلی جذب شده، میزان جذب همچنان پایین است.

وی با اشاره به اختلاف میان پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌ها افزود: در حالی که پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها حدود ۸۳ درصد است، پیشرفت ریالی حدود ۵۵ درصد گزارش شده و این اختلاف نشان می‌دهد موانعی در مسیر جذب منابع وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از وجود ۶۹ پروژه فاقد پیشرفت فیزیکی خبر داد و خواستار مشخص شدن وضعیت این پروژه‌ها شد.

وی تأکید کرد: پروژه‌ای که سه سال قبل مشخص شده و هنوز پیشرفت آن صفر است، نیازمند تعیین تکلیف فوری است و باید علت توقف آن مشخص و برای رفع موانع اقدام شود

رحمانی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار تشویق و تنبیه برای دستگاه‌ها در حوزه جذب اعتبارات تأکید کرد و افزود: نمی‌توان زمان را از دست داد، چراکه هر روز تأخیر در جذب منابع، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، خسارت بیشتری به طرح‌ها وارد می‌کند.

این ضرب‌الاجل در واقع تلاش برای جلوگیری از تبدیل شدن فرصت ۳۵ روزه به یک فرصت از دست‌رفته است؛ چراکه صرف باقی ماندن اعتبار در حساب دستگاه‌ها، به معنای پیشرفت پروژه‌ها نیست و منابع زمانی اثرگذار خواهند بود که فرآیند جذب، تخصیص و اجرای پروژه به حرکت درآید.

۴۶.۳ درصد منابع هنوز در انتظار تعیین تکلیف

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات گفت: از مجموع ۴۶۶۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت سیزدهم و مسئولیت‌های اجتماعی نفت، تاکنون ۲۵۰۰.۷ میلیارد تومان جذب شده است.

انتظام سهمگین با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف منابع باقی‌مانده اظهار کرد: موضوع رسوب و ماندگاری اعتبارات و موانعی که دستگاه‌ها برای جذب منابع دارند قابل پذیرش است، اما دستگاه‌ها باید برای استفاده از منابع باقی‌مانده اقدام کنند.

وی افزود: ارزش اعتبارات باقی‌مانده نسبت به سال گذشته افزایش یافته و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جذب منابع را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی استان از مجموع ۷۲۴.۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۶۹.۴ درصد را جذب کرده و حدود ۳۰ درصد اعتبار این دستگاه همچنان باقی مانده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه عملیاتی خود را برای تعیین تکلیف اعتبارات باقی‌مانده ارائه کنند تا منابع به مرحله برگشت نرسد.

سهمگین با اشاره به محدودیت زمانی تا پایان شهریورماه، خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌ها نباید اجازه دهند منابع اختصاص‌یافته به دلیل پایان مهلت قانونی برگشت بخورد.

پروژه‌ای که اعتبار دارد اما حرکت نمی‌کند

مسئله فقط درصد جذب اعتبارات نیست؛ بخشی از نگرانی مدیریت استان به پروژه‌هایی بازمی‌گردد که از نظر فیزیکی یا اجرایی نیز با روند مالی خود همخوانی ندارند.

اعتباری که جذب نشود، پروژه‌ای که عقب می‌ماند

در سوی دیگر این ماجرا، پروژه‌های عمرانی قرار دارند؛ طرح‌هایی که تأخیر در تأمین مالی آنها می‌تواند به افزایش هزینه اجرا، طولانی شدن زمان بهره‌برداری و در نهایت کاهش اثرگذاری اعتبارات منجر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: در مواردی پروژه‌ها به دلیل مشکلات قراردادی و فنی با مسئله خلع ید پیمانکار مواجه می‌شوند، اما روند ادامه کار آنها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که طرح‌های ضروری متوقف نمانند.

عیسی شهامت افزود: در شرایطی که ادامه فعالیت پیمانکار به نفع دولت و پروژه باشد، باید سازوکار مشخصی برای تصمیم‌گیری درباره ادامه کار وجود داشته باشد؛ چراکه توقف پروژه‌ها در نهایت هزینه بیشتری به استان تحمیل می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه نباید مصوبات عمرانی بدون تأمین اعتبار باقی بمانند، گفت: لازم است تخصیص اعتبارات مصوب و منابع مورد نیاز پروژه‌ها به‌صورت جدی پیگیری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد کرد: پروژه‌های عمرانی بالای ۲۰ میلیارد تومان دارای پیوست رسانه‌ای باشند تا روند آنها از مرحله تعریف و نیازسنجی تا اجرا و بهره‌برداری برای افکار عمومی روشن باشد.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی مستند درباره روند پروژه‌ها می‌تواند تصویری دقیق از وضعیت طرح‌های عمرانی ارائه کند و مطالبه‌گری عمومی را نیز بر مبنای اطلاعات واقعی شکل دهد.

حالا نوبت دستگاه‌هاست

آنچه از مجموع اظهارات مدیران استان به دست می‌آید، یک مسئله مشترک است؛ زمان برای جذب اعتبارات محدود است اما منابع قابل توجهی همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.

از یک سو ۴۶.۳ درصد از مجموع ۴۶۶۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت سیزدهم و مسئولیت‌های اجتماعی نفت جذب نشده و از سوی دیگر تنها ۳۵ روز برای استفاده از بخشی از منابع فرصت باقی مانده است.

در این میان، دستگاه‌های اجرایی فقط ۴۸ ساعت فرصت دارند برنامه خود برای جذب منابع باقی‌مانده را ارائه کنند؛ ضرب‌الاجلی که می‌تواند نخستین آزمون جدی دستگاه‌ها برای عبور از رسوب اعتبارات باشد.

اکنون پرسش اصلی این نیست که چه میزان اعتبار به استان ابلاغ شده است؛ مسئله مهم‌تر این است که چه میزان از منابع باقی‌مانده واقعاً به پروژه تبدیل خواهد شد.

اگر دستگاه‌ها در این فرصت کوتاه موانع اجرایی، قراردادی و مالی پروژه‌ها را برطرف نکنند، بخشی از منابعی که می‌توانست برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پاسخ به مطالبات مردم هزینه شود، ممکن است بدون اثرگذاری واقعی از دست برود.

۳۵ روز زمان زیادی نیست؛ به‌ویژه برای استانی که از یک سو با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و از سوی دیگر با محدودیت منابع مواجه است. حالا باید دید ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته استاندار، به برنامه عملیاتی دستگاه‌ها منجر می‌شود یا بار دیگر بخشی از اعتبارات در پیچ‌وخم فرایندهای اداری باقی خواهد ماند.