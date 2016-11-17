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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

فرمانده نیروی انتظامی شاهرود:

اختلاف خانوادگی عامل تیراندازی در شاهرود بوده است

اختلاف خانوادگی عامل تیراندازی در شاهرود بوده است

شاهرود- فرمانده نیروی انتظامی شاهرود، گفت: اختلافات خانوادگی عامل تیراندازی با سلاح خفیف به فردی در شاهرود است که باعث مصدومیت وی شد.

سرهنگ مرتضی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: درگیری مسلحانه به شکلی که در برخی خبرگزاری ها نشر پیدا کرد صحت ندارد، فردی با سلاح خفیف، نه جنگی ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه در خیابان شهدای شاهرود اقدام به تیراندازی به سوی یک شهروند کرده و او را مصدوم می کند.

وی با بیان اینکه ضارب فردی ۲۳ساله و مضروب فردی ۶۴ساله است، افزود: پزشکان در حال خارج ساختن ساچمه تفنگ خفیف از بدن مضروب هستند.

فرمانده ناجای شاهرود همچنین گفت: در این حادثه از تفنگ کلت و یا جنگی استفاده نشده است.

اشرفی بیان داشت: وضعیت عمومی مضروب مساعد است چرا که در هنگام شلیک گلوله، فرد پشت به ضارب بوده و گلوله کمر وی را سوراخ کرده است.

وی افزود: جوان ضارب شناسایی شده و به زودی دستگیر می شود.

کد مطلب 3827307

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