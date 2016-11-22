فیلمبرداری «یک تعبیر عاشقانه» از نیمه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «یک تعبیر عاشقانه» که با نام «برگ جان» هم شناخته می‌شود به کارگردانی ابراهیم مختاری از نیمه گذشت.

سعید پورصمیمی، مهدی احمدی، مریم مقدم، سجاد تابش، سحر سلحشور، محمدرضا فرزاد، محمدحسین ناصری، علی گل صباحی، جواد گنجی، مجتبی سعادت، زینب زیرک در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

تدوین این فیلم سینمایی همزمان با فیلمبرداری، توسط میثم مولایی صورت می‌گیرد.

مختاری علاوه بر کارگردانی و تهیه‌کنندگی، نویسندگی یک «تعبیر عاشقانه» را هم بر عهده دارد و این اثر دومین فیلم سینمایی او پس از «زینت» است.

دیگر عواملی که در «یک تعبیر عاشقانه» حضور دارند عبارتند از مجید گرجیان مدیر فیلمبرداری، بهزاد هاشمی مدیر تولید، عبد نیکپو دستیار و برنامه ریز، اصغر نژادایمانی طراح صحنه و لباس، حسین بشاش مدیر صدابرداری، محمود دهقانی طراح گریم، سعیده دلیریان منشی صحنه، سمیه جعفری عکاس، امیر اسکندری مدیر تدارکات، محمد حیدری امور مجازی و آیدا اورنگ مشاور رسانه‌ای.