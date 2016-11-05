سعید پورصمیمی به «یک تعبیر عاشقانه» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورصمیمی در فیلم سینمایی «یک تعبیر عاشقانه» به کارگردانی ابراهیم مختاری به ایفای نقش می‌پردازد. پیش از این مهدی احمدی و مریم مقدم جلوی دوربین مجید گرجیان رفته بودند.

این اثر که پیش از این «برگ جان» نام داشت، با نام «یک تعبیر عاشقانه» جلوی دوربین رفته است.

مختاری علاوه بر کارگردانی، تهیه‌کنندگی و نویسندگی «یک تعبیر عاشقانه» را هم بر عهده دارد.

دیگر عواملی که در این فیلم سینمایی حضور دارند عبارتند از بهزاد هاشمی مدیر تولید، عبد نیکپو دستیار و برنامه ریز، اصغر نژادایمانی طراح صحنه و لباس، حسین بشاش مدیر صدابرداری، محمود دهقانی طراح گریم، میثم مولایی تدوین، سعیده دلیریان منشی صحنه، آرش ساسانی دستیار اول فیلمبردار، سمیه جعفری عکاس، امیر اسکندری مدیر تدارکات، آیدا اورنگ مشاور رسانه‌ای.