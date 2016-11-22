ورود ۶۷۶ هزار و ۷۳۳ زائر از مرزهای شلمچه و چذابه به کشور

مسعود مصدقی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از کل زائران ورودی به کشور، ۴۱۹ هزار و ۷۰۸ نفر آنان به تفکیک ۴۰۸ هزار و ۹۳۸ ایرانی و ۱۰هزار و ۷۷۰ تبعه خارجی مرز شلمچه را به عنوان مرز ورودی خود به کشور انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۵۷ هزار و ۲۵ زائر به تفکیک ۲۵۵ هزار و ۲۴۳ ایرانی و یک هزار و ۷۸۲ تبعه خارجی از مرز چذابه به کشور وارد شدند.

مدیرکل پایانه های حمل و نقل خوزستان با اشاره به تردد یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۳۵۳ زائر اربعین از مرزهای خوزستان افزود: از این تعداد یک میلیون و ۵۸ هزار و ۴۸۴ زائر از مرز شلمچه و ۷۰۰ هزار و ۸۶۹ زائر از مرز چذابه تردد کرده اند.

وی بیان کرد: یک میلیون و ۸۵ هزار و ۶۲۰ زائر ایرانی و خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه برای حضور در آئین اربعین حسینی راهی عراق شدند که از این تعداد ۶۳۸ هزار و ۷۷۶ زائر به تفکیک ۵۲۲ هزار و ۹۰۹ ایرانی و ۱۱۵ هزار و ۸۶۷ خارجی مربوط به مرز شلمچه و ۴۴۳ هزار و ۸۴۴ زائر از مرز چذابه به تفکیک ۴۴۰ هزار و ۹۴۷ ایرانی و دو هزار و ۸۹۷ خارجی مربوط به مرز چذابه است.