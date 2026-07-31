تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان از ۱.۲ میلیون گذشت

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۵ تیر تا هشتم مرداد مصادف با یکم تا پانزدهم ماه صفر، یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۷۴ تردد از مرزهای خوزستان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۹۹۸ هزار و ۶۶۴ تردد از مرز شلمچه و ۲۳۳ هزار و ۲۱۰ تردد از مرز چذابه انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، ۳۴۹ هزار و ۷۲۹ تردد ورودی ثبت شده که ۳۱۸ هزار و ۱۶ مورد مربوط به زائران ایرانی و ۳۱ هزار و ۷۱۳ مورد مربوط به اتباع خارجی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: همچنین ۸۸۲ هزار و ۱۴۵ زائر از مرزهای خوزستان خارج شده‌اند که از این تعداد، ۷۸۸ هزار و ۶۰۵ نفر ایرانی و ۹۳ هزار و ۵۴۰ نفر از اتباع خارجی بوده‌اند.

خسروی با اشاره به آمار تردد از مرز شلمچه بیان کرد: در این بازه زمانی، ۲۸۲ هزار و ۷۰۷ تردد ورودی از مرز شلمچه ثبت شده که ۲۵۸ هزار و ۱۸۴ مورد مربوط به زائران ایرانی و ۲۴ هزار و ۵۲۳ مورد مربوط به زائران خارجی است.

وی افزود: همچنین ۶۳۴ هزار و ۶۱۲ زائر ایرانی و ۸۱ هزار و ۳۴۵ زائر خارجی از مرز شلمچه راهی عتبات عالیات شده‌اند که در مجموع ۷۱۵ هزار و ۹۵۷ تردد خروجی از این مرز به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار مرز چذابه گفت: در این مدت ۶۷ هزار و ۲۲ تردد ورودی از مرز چذابه ثبت شده که ۵۹ هزار و ۸۳۲ مورد مربوط به زائران ایرانی و هفت هزار و ۱۹۰ مورد مربوط به اتباع خارجی بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین ۱۵۳ هزار و ۹۹۳ زائر ایرانی و ۱۲ هزار و ۱۹۵ زائر خارجی از طریق مرز چذابه از کشور خارج شده‌اند.