تولید ۳۶۰ تن زعفران در کشور/صادرات ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد کیایی با بیان اینکه طبق برآورد ما امسال، تولید زعفران با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۳۶۰ تن می‌رسد، اظهار داشت: سال گذشته از ۹۴ هزار هکتار سطح زیر کشت، حدود ۳۵۱ تن زعفران تولید شد.

وی، میانگین عملکرد زعفران کشور را در سال ۹۴ حدود ۳.۸ کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که زعفران‌کار نمونه کشور، در سال گذشته ۳۴ کیلوگرم در هر هکتار زعفران برداشت کرد.

کیایی با بیان این که دو استان خراسان‌رضوی و جنوبی ۹۵ درصد سطح زیر کشت و تولید زعفران را در سال ۹۴ داشته‌اند، خاطر نشان کرد: در خراسان رضوی از سطح ۷۵ هزار هکتار ۲۸۰ تن و خراسان‌جنوبی از ۱۵ هزار هکتار ۹۴ تن زعفران برداشت کردند.

وی افزود: ۱۴ درصد تولید این محصول نیز در استان‌های خراسان شمالی، یزد، اصفهان و کرمان در سال گذشته صورت گرفت.

مدیر کل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی گفت: امسال برداشت زعفران در مناطق خنک‌تر، از نیمه مهر آغاز شده و تا نیمه آذر در مناطق گرم‌تر ادامه دارد.

وی همچنین از افزایش صادرات زعفران در هفت ماهه امسال خبر داد و اظهار داشت: در این مدت ۶۶.۱ تن زعفران به ارزش ۹۶.۷ میلیون دلار صادر شده که نسبت به صادرات ۵۷.۴ تنی هفت ماهه نخست سال قبل، به لحاظ وزنی ۱۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۴ درصد افزایش دارد.

کیایی یادآور شد: در سال گذشته در کل، ۱۱۴ تن زعفران به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار صادر شد.

وی ادامه داد: صادرات این محصول به کشورهای مانند چین، استرالیا، اسپانیا، ژاپن، آمریکا و آفریقای جنوبی انجام می‌شود.

راه‌اندازی واحدهای تولید پیاز زعفران

کیانی با بیان اینکه استاندارد تولید پیاز زعفران با همکاری موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی در حال تهیه است، اضافه کرد: تهیه نوع استاندارد این محصول، با هدف دسترسی کشاورزان به پیاز مناسب، درشت و با کیفیت، در راستای افزایش عملکرد صورت گرفته است.

وی افزود: با تدوین این استاندارد و ابلاغ آن، واحدهای تولید پیاز زعفران در مناطق مستعد راه‌اندازی می‌شود تا نیاز استان‌ها تأمین شود.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی اظهار داشت: در هر هکتار اراضی به طور میانگین ۵ تن پیاز زعفران استفاده می‌شود.

وی کاشت پیاز بالای وزن ۸ گرم برای افزایش عملکرد تولید را اقتصادی و فنی دانست.

کیایی در ادامه به طرح ملی «بهبود تولید، فرآوری، توزیع و صادرات زعفران» که در سال ۹۱ تهیه شده بود اشاره کرد و گفت: این طرح به دلیل عدم تأمین منابع مالی اجرا نشده و امید داریم امسال طرح فوق تصویب و با تأمین اعتبار در سال آینده به اجرا در آید.

تشکیل زنجیره زعفران

وی با بیان اینکه برای توسعه تولید صادرات، کارگروه زنجیره زعفران در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است، تصریح کرد: این کارگروه متشکل از تولید کنندگان، تشکل‌ها، صادر کنندگان و بخش دولتی است و در این کارگروه، موضوع زنجیره از ابتدا تا انتهای توزیع و صادرات این محصول رصد و برنامه‌ریزی می‌شود.

کیایی در همین حال بر توسعه مکانیزاسیون در حوزه کشت و برداشت این محصول تاکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اغلب برداشت زعفران به صورت دستی در کشور انجام می‌شود و قصد داریم با ورود ماشین آلات جدید پیازکار، دستگاه برداشت و سورت پیاز زعفران، مکانیزاسیون را در این بخش توسعه دهیم.

نیاز به اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی برای تشکیل صندوق تخصصی زعفران

وی درباره ایجاد صندوق ملی تخصصی زعفران که در سال گذشته تهیه و تصویب شده است نیز، تصریح کرد: با پرداخت سهم ۴۹ درصد دولت، این صندوق آغاز به کار خواهد کرد.

کیایی تأمین حداقل ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت را رقم خوبی برای آغاز به کار صندوق ملی تخصصی زعفران عنوان کرد.

وی تاکید کرد: سرمایه این صندوق به عنوان سرمایه در گردش و وام‌دهی با سود حدود ۴ درصد در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت تا تولیدکننده در زمانی که به پول نیاز دارد، مجبور به پیش‌فروش زعفران نشود و به این ترتیب علاوه بر حذف دلالان، ارزش و قیمت این محصول حفظ خواهد شد.