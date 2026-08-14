عربستان ائتلاف دفاعی دریایی جدید تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که سومین نشست برنامهریزی ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی در مقر فرماندهی ناوگان غربی در شهر جده و با مشارکت نمایندگان ۳۹ کشور برگزار شد.
این وزارتخانه در بیانیهای که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، افزود: تعداد کشورهای امضا کننده بیانیه مشترک ۱۵ کشور است؛ در مقابل، ۱۳ کشور اقدامات ملی خود را تکمیل کرده، میثاق ائتلاف را امضا و پیوستن رسمی خود را اعلام نمودهاند. وی خاطرنشان کرد که سایر کشورها در حال تکمیل اقدامات ملی لازم برای پیوستن به این ائتلاف هستند.
طبق بیانیه وزارت دفاع ریاض، این تحول همزمان با شتاب گرفتن فرآیند تکمیل ساختار نهادی ائتلاف صورت میگیرد؛ به طوری که فرمانده ائتلاف از سوی عربستان سعودی، معاون آن در دوره نخست از پاکستان تعیین شده و مقر، شعار، چارچوبهای سازمانی، برنامهریزی و دستورالعملهای مرجع برای آغاز به کار ائتلاف تصویب شده است.
هدف این ائتلاف، ایجاد یک چارچوب دفاعی نهادینه برای مقابله با تهدیدات رو به رشد دریایی، از طریق تقویت امنیت دریایی و حفاظت از آزادی کشتیرانی، در کنار تأمین امنیت خطوط تجارت بینالمللی، حفاظت از مسیرهای تأمین انرژی و منافع دریایی مشترک در تنگه بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن اعلام شده است.
کشورهای عضو از طریق این ائتلاف، تبادل اطلاعاتی و جاسوسی میان خود را تقویت خواهند کرد و در زمینه توسعه برنامهریزی عملیاتی، اجرای تمرینات و مانورهای دریایی مشترک و همچنین ظرفیتسازی نظامی و اجرای عملیاتهای دریایی مشترک فعالیت خواهند کرد.
عربستان سعودی در ۳۰ ژوئیه گذشته، اعلام کرده بود که ۱۴ کشور با ایجاد ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی موافقت کردهاند. در آن زمان، این کشورها در بیانیهای مشترک که توسط وزارت دفاع عربستان منتشر شد، حمایت خود را از پروژه ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی اعلام کرده و از توافقات حاصل شده در مورد ترتیبات تأسیس آن استقبال کرده بودند.
جزئیات دستور کاری ائتلاف و سطح همکاری آنها در خصوص مسائل عملیاتی مشترک همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان مسائل سیاسی منطقه ائتلاف دریایی عربستان را نیز مانند توافق مکه دارای ابعاد تبلیغاتی و نمایشی برای برون رفت از بن بست نظامی ناشی از محاصره دریایی انصارالله یمن که در واکنش به محاصره ۱۲ ساله این کشور و آغاز جنگ علیه آن صورت گرفته، اعلام میکنند.
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