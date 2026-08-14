سیما خداوردیان مدیر طرح و برنامه‌ریزی رادیو اقتصاد از اضافه‌شدن سه برنامه جدید به کنداکتور تابستان خبر داد و در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: سه برنامه «کارخانه»، فصل جدید «گذر بازار» و «رادیو فرصت» همزمان با آغاز ماه ربیع و تابستان به کنداکتور اضافه می شوند. این برنامه‌ها با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مخاطبان و با محوریت کارآفرینی، مشاغل خانگی، اقتصاد خانواده و سبک زندگی اقتصادی طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه «کارخانه» اظهار کرد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایجاد و توسعه مشاغل خانگی تولید شده و تلاش دارد مسیر راه‌اندازی و گسترش یک کسب‌وکار خانگی را از طریق روایت تجربه فعالان این حوزه برای مخاطبان ترسیم کند.

وی افزود: در این برنامه ضمن طرح تجربه صاحبان مشاغل خانگی موفق، کارشناسان و راهنماهای کسب‌وکار نیز به ارائه نکات کاربردی درباره راه‌اندازی، توسعه، بازاریابی و اتصال کسب‌وکارهای خانگی به بازار و صنایع بزرگ می‌پردازند.

خداوردیان درباره فصل جدید «گذر بازار» نیز گفت: این برنامه با ترکیبی از طنز، نمایش، گزارش‌های میدانی، گفتگوهای کارشناسی و تعامل با مخاطبان، مفاهیم اقتصادی را با زبانی ساده و سرگرم‌کننده روایت می‌کند.

به گفته وی، سبک زندگی اقتصادی، محیط‌زیست، اقتصاد هنر و گردشگری از جمله موضوعات مورد توجه در این برنامه است و حضور کارآفرینان نیز به جذابیت آن کمک خواهد کرد.

مدیر طرح و برنامه‌ریزی رادیو اقتصاد «رادیو فرصت» را برنامه‌ای شبانه با تمرکز بر تجربه واقعی کارآفرینان دانست و تصریح کرد: در این برنامه علاوه بر موفقیت‌ها، شکست‌ها و چالش‌های مسیر کسب‌وکار نیز روایت می‌شود تا مخاطب با تصویری واقعی‌تر از کارآفرینی مواجه شود.

خداوردیان عنوان کرد: «رادیو فرصت» در ۲ بخش «استودیو تجربه» و «استودیو دانش» به تجربه کارآفرینان و ارائه راهکارهای تخصصی می‌پردازد و تلاش دارد میان تجربه، دانش و مشاوره پیوند ایجاد کند.

وی در پایان گفت: طراحی این سه برنامه در راستای مأموریت رادیو اقتصاد برای آموزش، آگاهی‌بخشی و ارائه راهکارهای کاربردی به مخاطبان و تقویت فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد خانواده انجام شده است.