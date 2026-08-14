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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۴

حسینی طایفه: تسریع در طرح‌های احیایی و کنترل منابع آب در اولویت است

حسینی طایفه: تسریع در طرح‌های احیایی و کنترل منابع آب در اولویت است

انزلی- مدیرکل محیط زیست گیلان بر ضرورت مدیریت پایدار منابع آب، پایش مستمر تالاب لنزلی و تسریع در اجرای طرح‌های اضطراری و حفاظتی این پهنه ارزشمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه با حضور میدانی در بخش‌های مختلف تالاب بین‌المللی انزلی، آخرین وضعیت زیست‌بوم این تالاب، روند اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی و نیز اقدامات مرتبط با اجرای طرح‌های اضطراری مدیریت آب را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل نیز همراهی داشتند، بخش‌هایی از منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کشیم، پاسگاه محیط‌بانی ماهروزه، پناهگاه حیات وحش و پاسگاه محیط‌بانی سلکه پایش و ارزیابی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در جریان این بازدید بر ضرورت مدیریت و کنترل منابع آب، پایش مستمر تالاب، تسریع در اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی و همچنین تقویت زیرساخت‌های محیط‌بانی تأکید کرد.

همچنین مرکز آموزشی و پرنده‌نگری سلکه که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، از نظر ظرفیت‌های موجود در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیستی، حفاظت از تالاب و توسعه گردشگری مسئولانه بررسی شد.

حسینی طایفه در این باره اظهار داشت: با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و توسعه ظرفیت‌های طبیعت‌گردی در تالاب سلکه، عملیات ترمیم و بازسازی مرکز آموزش و پرنده‌نگری این مجموعه در حال انجام است و پل چوبی و برج پرنده‌نگری سلکه نیز به‌زودی برای استفاده علاقه‌مندان به آموزش‌های محیط‌زیستی و پرنده‌نگری آماده خواهد شد.

گفتنی است تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی شمال کشور و از کانون‌های ارزشمند تنوع زیستی گیلان، حفاظت و احیای خود را نیازمند تداوم پایش‌های میدانی، مدیریت پایدار منابع آب و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول می‌داند.

کد مطلب 6916020

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