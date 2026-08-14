به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه با حضور میدانی در بخش‌های مختلف تالاب بین‌المللی انزلی، آخرین وضعیت زیست‌بوم این تالاب، روند اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی و نیز اقدامات مرتبط با اجرای طرح‌های اضطراری مدیریت آب را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل نیز همراهی داشتند، بخش‌هایی از منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کشیم، پاسگاه محیط‌بانی ماهروزه، پناهگاه حیات وحش و پاسگاه محیط‌بانی سلکه پایش و ارزیابی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در جریان این بازدید بر ضرورت مدیریت و کنترل منابع آب، پایش مستمر تالاب، تسریع در اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی و همچنین تقویت زیرساخت‌های محیط‌بانی تأکید کرد.

همچنین مرکز آموزشی و پرنده‌نگری سلکه که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، از نظر ظرفیت‌های موجود در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیستی، حفاظت از تالاب و توسعه گردشگری مسئولانه بررسی شد.

حسینی طایفه در این باره اظهار داشت: با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و توسعه ظرفیت‌های طبیعت‌گردی در تالاب سلکه، عملیات ترمیم و بازسازی مرکز آموزش و پرنده‌نگری این مجموعه در حال انجام است و پل چوبی و برج پرنده‌نگری سلکه نیز به‌زودی برای استفاده علاقه‌مندان به آموزش‌های محیط‌زیستی و پرنده‌نگری آماده خواهد شد.

گفتنی است تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی شمال کشور و از کانون‌های ارزشمند تنوع زیستی گیلان، حفاظت و احیای خود را نیازمند تداوم پایش‌های میدانی، مدیریت پایدار منابع آب و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول می‌داند.