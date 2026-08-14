به گزارش خبرنگار مهر، شهرها با وجود آن که تنها حدود سه درصد از سطح کره زمین را اشغال میکنند، بیش از ۶۰ درصد مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای جهان را به خود اختصاص دادهاند. این تمرکز بیسابقه مصرف، برنامهریزی شهری را به عرصهای راهبردی برای مدیریت امنیت انرژی، کاهش مخاطرات اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی شهری تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، انرژیهای تجدیدپذیر دیگر یک گزینه فناورانه یا زیستمحیطی محسوب نمیشوند، بلکه به یکی از مؤلفههای بنیادین طراحی و حکمرانی شهرهای آینده تبدیل شدهاند. بر همین اساس، ادغام این منابع در برنامهریزی شهری، مسیر تحقق شهرهای پایدار را هموار میکند و همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه دارد.
انرژی تجدیدپذیر چگونه ساختار شهر را دگرگون میکند؟
نقش انرژیهای تجدیدپذیر در محیط شهری فراتر از جایگزینی سوختهای فسیلی است. این منابع، نحوه طراحی و عملکرد اجزای اصلی شهر را نیز متحول میکنند. سامانههای خورشیدی فتوولتائیک، نیروگاههای بازیافت انرژی از پسماند شهری، توربینهای بادی کوچک و فناوری تولید هیدروژن سبز، به تدریج در کنار شبکه برق، ساختمانهای مسکونی و تجاری، سامانههای حملونقل، صنایع شهری و زیرساختهای خدمات عمومی قرار میگیرند و یک اکوسیستم انرژی غیرمتمرکز ایجاد میکنند. این معماری جدید علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، تابآوری شبکه انرژی شهر را نیز افزایش میدهد و امکان توزیع پایدارتر برق در شرایط بحران را فراهم میسازد.
این تحول تنها به تولید انرژی محدود نیست. ادغام انرژیهای تجدیدپذیر با طراحی ساختمانهای کممصرف، سامانههای گرمایش تجدیدپذیر، حملونقل برقی و زیرساختهای هوشمند، موجب شکلگیری زنجیرهای از آثار همافزا میشود که در نهایت شدت مصرف انرژی و انتشار آلایندهها را در سطح شهر کاهش میدهد. به همین دلیل، برنامهریزی شهری معاصر، انرژی را به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی فضایی شهر در نظر میگیرد.
برنامهریزی شهری؛ حلقه اتصال فناوری و حکمرانی
موفقیت پروژههای انرژی تجدیدپذیر بیش از آن که به فناوری وابسته باشد، به کیفیت نظام برنامهریزی شهری وابسته است. پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند که ابزارهایی مانند کاربری زمین، ضوابط ساختمانی، طراحی زیرساخت، سیاستهای حملونقل و مقررات توسعه شهری، مهمترین سازوکارهای ادغام انرژیهای تجدیدپذیر در شهر هستند. تعیین پهنههای مناسب برای استقرار نیروگاههای خورشیدی، پیشبینی کریدورهای بادی، توسعه شبکههای انرژی ناحیهای، الزام ساختمانهای جدید به رعایت استانداردهای انرژی و استفاده از فناوریهای شهر هوشمند، نمونههایی از این رویکرد هستند.
در مقابل، فقدان چارچوبهای سیاستی منسجم، تعارض منافع ذینفعان، کمبود ابزارهای فنی، محدودیت منابع مالی و ضعف هماهنگی نهادی، مهمترین موانع تحقق این الگو محسوب میشوند. تجربه شهرهای موفق بیانگر آن است که حکمرانی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که برنامهریزی فضایی، سیاست انرژی و مدیریت زیرساخت در قالب یک نظام یکپارچه عمل کنند.
تجربه شهرهای پیشرو از کپنهاگ تا مصدر
مطالعه موردی برخی مناطق شهری جهان نشان میدهد که گذار انرژی در محیط شهری تنها یک مفهوم نظری نیست، بلکه در بسیاری از شهرهای جهان به مرحله اجرا رسیده است. بر همین اساس، کپنهاگ با توسعه سامانههای گرمایش منطقهای مبتنی بر زیستتوده و انرژی بادی، ریکیاویک با اتکای گسترده به انرژی زمینگرمایی و برقآبی، سندیگو با توسعه گسترده سامانههای خورشیدی پشتبامی و برنامه تبادل برق خورشیدی میان شهروندان و همچنین شهر مصدر در امارات متحده عربی با طراحی شهری مبتنی بر انرژی خورشیدی و فناوریهای هوشمند، نمونههایی از این روند هستند.
به باور کارشناسان، این تجربهها بیانگر آن هستند که موفقیت در گذار انرژی حاصل ترکیب سرمایهگذاری، سیاستگذاری، فناوری و مشارکت اجتماعی است و هیچیک از این مؤلفهها به تنهایی کافی نیست.
فناوریهای نوظهور به عنوان ستون فقرات شهرهای کمکربن
نسل جدید فناوریها ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را به شکل محسوسی افزایش داده است. افزایش راندمان پنلهای خورشیدی، توسعه نیروگاههای خورشیدی شناور، توربینهای بادی محور عمودی، شبکههای برق هوشمند، سامانههای ذخیرهسازی مبتنی بر باتریهای لیتیوم یونی و حالت جامد، مدیریت هوشمند مصرف انرژی با استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و همچنین بهرهگیری از فناوری بلاکچین برای تجارت همتابههمتای انرژی، تصویری از زیرساخت انرژی شهرهای آینده ارائه میدهد. این فناوریها امکان مدیریت لحظهای عرضه و تقاضا، کاهش اتلاف انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و توسعه تولید غیرمتمرکز برق را فراهم میکنند.
با این حال، همین فناوریها چالشهای جدیدی نیز ایجاد میکنند. از همین روی، هزینه بالای ذخیرهسازی انرژی، مخاطرات امنیت سایبری در شبکههای هوشمند، الزامات حفاظت از دادههای مصرفکنندگان و نیاز به تخصصهای فنی پیشرفته، از جمله موضوعاتی هستند که باید در سیاستگذاری شهری مورد توجه قرار گیرند.
موانع گذار انرژی در شهرها
اجرای پروژههای انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهری همچنان با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه است. سرمایهگذاری اولیه بالا، محدودیت منابع مالی، دشواری اتصال منابع متناوب به شبکه برق، ضعف زیرساخت ذخیرهسازی، مقررات قدیمی، مقاومت صنایع وابسته به سوختهای فسیلی و همچنین مقاومت بخشی از جامعه در برابر تغییر، سرعت این گذار را کاهش میدهد.
پژوهشگران تأکید میکنند که رفع این موانع مستلزم همکاری نزدیک دولتهای محلی، برنامهریزان شهری، بخش خصوصی و جامعه محلی است. توسعه مشارکتهای عمومی و خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، اصلاح مقررات ساختمانی، آموزش عمومی و جلب مشارکت شهروندان از مهمترین راهکارهای عبور از این چالشها محسوب میشوند.
انرژی تجدیدپذیر به مثابه موتور توسعه شهری
یافتههای کلیدی در خلال پژوهشهای صورت گرفته حاکی از آن هستند که آثار ادغام انرژیهای تجدیدپذیر تنها به کاهش آلایندهها محدود نمیشود. بر همین اساس، اجرای الگوی پیشنهادی سالانه ظرفیت ادغام ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در مناطق شهری را فراهم میکند، انتشار سالانه حدود ۱.۲ میلیون تن دیاکسید کربن را کاهش میدهد، حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرفهجویی اقتصادی ایجاد میکند، پنج هزار فرصت شغلی مستقیم به وجود میآورد، دسترسی ده هزار خانوار به انرژی پاک را فراهم میسازد و حدود ۳۵ درصد تقاضای انرژی شهری را از منابع تجدیدپذیر تأمین میکند.
این شاخصها مبین آن است که گذار انرژی، همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی توسعه شهری را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به ابزاری برای افزایش تابآوری اقتصادی و عدالت انرژی در شهرها تبدیل شود.
جمعبندی
آینده شهرهای مدرن و توسعهیافته جهان بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت انرژی وابسته است. تجربههای جهانی و یافتههای پژوهشگران نشان میدهد که انرژیهای تجدیدپذیر زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهند داشت که از سطح پروژههای منفرد فراتر رفته و به بخشی از منطق برنامهریزی شهری تبدیل شوند. تحقق این هدف مستلزم تلفیق سیاستگذاری انرژی، طراحی شهری، فناوریهای هوشمند، سرمایهگذاری بلندمدت و مشارکت فعال شهروندان است. چنین رویکردی، شهر را از یک مصرفکننده بزرگ انرژی به تولیدکننده، مدیر و بهرهبردار هوشمند انرژی تبدیل میکند و همین تغییر بنیادین همزمان امنیت انرژی، رقابتپذیری اقتصادی، کیفیت محیط زیست و تابآوری شهرها را ارتقا خواهد داد.
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