به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی در پیامی به مناسبت سال روز تاسیس سازمان بیمه سلامت ایران و تغییر عنوان از بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت، نوشت: «بیست و دوم مرداد ماه، سال روز تغییر عنوان این سازمان به «سازمان بیمه سلامت ایران» است؛ روزی که نقطه عطفی در مسیر حرکت این سازمان به سمت ارائه پوشش بیمهای فراگیر و عادلانه به شمار میرود. این تغییر نام، همگام با تحول در مأموریتها و رویکردهای سازمان و تغییر ریل از درمان محوری به سمت سلامت محوری و تجلیگر عزمی جدی برای تبدیل بیمه سلامت به نهادی پویا، پاسخگو و در کنار مردم بود.
در ادامه این پیام آمده است:
امروز با افتخار و چشماندازی روشن، حاصل تلاش شبانهروزی همکارانم را در قالب دستاوردهایی ملموس و اثرگذار بر زندگی مردم شاهد هستیم:
راه اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج و نادر: گامی ماندگار در مسیر عدالت در سلامت که با راهاندازی آن، بیش از ۳.۵ میلیون نفر از هموطنان تحت پوشش حمایتهای دارویی و درمانی قرار گرفتند تا بار سنگین بیماری، بر دوش هیچ خانوادهای سنگینی نکند.
پوشش بیمهای رایگان دهکهای اول تا پنجم جامعه: در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند که در این میان، دهکهای اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان و دهکهای ششم تا نهم با تخفیفهایی در پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت هستند؛ این اقدام، تحقق وعده دولت در حذف موانع دسترسی به خدمات سلامت برای اقشار مختلف جامعه است.
پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری: اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت بنیان خانواده، فرزندآوری و حمایت از زوجهای نابارور.
اجرای برنامه نسخه الکترونیک: جهشی در هوشمندسازی نظام سلامت، افزایش شفافیت، جلوگیری از تداخلات دارویی و رضایتمندی بیمهشدگان و ارائهدهندگان خدمات.
توسعه پوشش خدمات توانبخشی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و خدمات روانشناسی: تاکیدی بر این واقعیت که سلامت، فقط سلامت جسم نیست و توجه به ابعاد روانی و اجتماعی، ضرورتی بنیادین در نظام بیمهای کشور است.
این دستاوردها گوشهای از دستاوردهای سازمان بیمه سلامت ایران در طول این سالها محسوب میشود که ثمره همراهی و اعتماد بیمهشدگان عزیز، تلاش مجدانه کارکنان سازمان و همکاری صمیمانه ارائهدهندگان خدمات سلامت است؛ همکاریهایی که سرمایه اصلی سازمان بیمه سلامت ایران به شمار میرود.
سازمان بیمه سلامت ایران مصمم است با تکیه بر اصول عدالت در سلامت، گامهای بعدی خود را در جهت پوشش هرچه جامعتر خدمات سلامت و رضایتمندی بیشتر بیمه شدگان بردارد و در این مسیر، از دریافت نظرات و پیشنهادهای ارزشمند هموطنان عزیز استقبال میکند
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