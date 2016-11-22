خانوارهای غایب با ستادهای سرشماری تماس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام پایان عملیات اجرایی هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن بیان داشت: خانوارهای غایب تا دوروز دیگر جهت ثبت اطلاعات خانوار فرصت دارند.

دریانورد تصریح کرد: عملیات اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن پس از گذشت ۳۵روز بازحمات ماموران و سایر عوامل اجرایی پایان یافت و تنها برای ثبت اطلاعات خانوارهای غایب تا دوروز دیگر ستادهای اجرایی اطلاعات این خانوارها را دریافت می کنند.

وی یادآور شد: تاکنون ماموران سرشماری به ۷۶۲هزارو ۱۷۶ مکان مراجعه کرده و اطلاعات ۴۷۴هزارو ۵۶۸ خانوار را ثبت کرده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود : ماموران سرشماری در طول اجرای عملیات سرشماری موفق شدند ۵۴درصدکداماری از خانوارها دریافت کنند و اطلاعات ۳۹ درصد خانوارها را ازطریق مصاحبه حضوری ثبت نمایند.

براساس اطلاعاتی که تاکنون دریافت و در سامانه مرکز آمار بارگذاری شده ، یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۵۸۹ نفر شمارش شده که البته این آمار نهایی نیست و با بارگذاری باقی فایلهای دریافت شده توسط ستاد سرشماری استان افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه تاکید کرد: ازخانوارهای غایب تقاضاداریم با تماس با ستادهای شهرستان استان و شرکت در این طرح ملی نقش موثر خود به عنوان شهروندان هرمزگان را ایفانمایند.

مدیراجرای سرشماری اعلام کرد: بیشترین حجم غایبین مربوط به شهرستانهای قشم و بندرعباس بوده که مجددا فرصت ثبت اطلاعات از طریق تلفن و سایت سرشماری ۹۵ تا سوم آذر برای آنها فراهم است.

دریانورد بیان داشت :بهتراست کدهای مربوط به محل سکونت را در دوروز باقیمانده در تماس تلفنی به ستادها اعلام کنند واگر به هر علت اطلاعات خانوار خود را درجای دیگر ثبت کرده اند، دراین فرصت برای ایفای نقش مدنی خود اقدام نمایند.