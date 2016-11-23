سیدفرزاد طلاکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ایام اربعین حسینی به دلیل ازدحام جمعیت در مرز عراق و بسته شدن راه‌ها، صادرات تخم‌مرغ به این کشور متوقف شده بود، اظهار داشت: درحال حاضر صادرات به این کشور از سر گرفته شده؛ اما چون حجم آن خیلی بالا نیست تاثیر چندانی بر بازار نداشته است.

وی اضافه کرد: البته در حدود یک هفته اخیر، قیمت تخم‌مرغ تقریبا ۵۰۰ تومان افزایش یافته و در حال حاضر، میانگین قیمت این محصول درب مرغداری نزدیک به ۳۹۰۰ تومان است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران دلیل این مساله را، افزایش صادرات تخم مرغ به کشور افغانستان اعلام کرد و افزود: افغان‌ها به دلیل پاره‌ای از مسائل، نتوانستند تخم‌مرغ مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان تامین کنند، به همین دلیل این محصول را از ایران خریداری کردند.

طلاکش با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ برای تولیدکنندگان ۴۱۰۰ تومان است، گفت: بهبود ۵۰۰ تومانی نرخ این محصول، طی چند روز اخیر بر قیمت مصرف‌کننده تاثیری نداشته است.

وی درباره میزان صادرات تخم‌مرغ از کشور نیز اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی تا پایان مهرماه، حدود ۲۹ هزار و ۳۰۰ تن تخم‌مرغ از کشور صادر شده؛ اما عدد واقعی صادرات بیش از این میزان است؛ چرا که مقداری از این محصول هم به صورت غیررسمی از کشور صادر می‌شود.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران با اشاره به اینکه میزان صادرات تخم‌مرغ تا پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: سال گذشته حدود ۹۵ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شد؛ اما به احتمال بسیار قوی، امسال نمی‌توانیم میزان صادرات را به عدد سال قبل برسانیم.