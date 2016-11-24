به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج عصر امروز پنج شنبه همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات و فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان با حضور فرج اللهی فرماندار شادگان، حجت الاسلام سید مجید شرفی امام جمعه شادگان، مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان، بسیجیان و پرسنل ناحیه مقاومت بسیج شهرستان در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.

فرماندار شادگان در این همایش ضمن گرامیداشت هفته بسیج با اشاره فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت سپاه و بسیج اظهار کرد: عظمت و سربلندی و اقتداری که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی و بین المللی که شان محکم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم مدیون رشادتها وایثارگری و جانفشانی های بسیجیان است.

بهروز فرج اللهی با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش دست اندرکاران برگزاری مراسم اربعین حسینی دراین شهرستان با اشاره به پیاده‌ روی بزرگ اربعین، آن را خلق حماسه ‌ای بزرگ دانست و افزود: این اجتماع یکی از نمادهای حضور پررنگ شیعه و در واقع حرکت بسیجی بود.

وی به اهمیت مقام بسیج و بسیجی اشاره کرد و گفت: بسیج مختص به یک قشر خاصی نیست و شامل طبقات مختلف جامعه است و بسیج در جامعه ایران اسلامی ما یک فرهنگ است که کلیه طبقات اجتماع به آن اختصاص دارد.

فرماندار شادگان با بیان اینکه دوام نظام مقدس جمهوری اسلامی بسته به تفکر بسیج است، بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ و تفکر بسیجی به عنوان یک ضرورت باید به نسل های آینده و به خصوص قشر جوان منتقل شود .

فرج اللهی با بیان اینکه هفته بسیج یادآور رشادت ها و مجاهدت های بسیجیان در طول سالیان انقلاب اسلامی است، عنوان کرد: ما امروز شاهد میدان داری عرصه مقاومت در سایر کشورهای اسلامی هستیم.

وی در پایان بیان: هفته بسیج یادآور رشادت ها و مجاهدت های بسیجیان در طول سالیان انقلاب اسلامی است.