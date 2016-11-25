خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: پنج آذر برای گرگانی ها بیشتر از این که یک تاریخ ساده باشد، یادآور حادثه ای خونین است. حادثه ای که در آن چندی از شهروندان که در اعتراض به جنایت های رژیم طاغوت به خیابان ها آمده بودند، توسط سربازان جنایتکار به خاک و خون کشیده شدند.

امروز از ۵ آذر گرگان، تنها یک بیمارستان و یک خیابان به یادگار مانده است. خیابانی که محل آن رخداد خونین است. اکنون پس از گذشت ۳۸ سال، قیام مردم گرگان در تقویم به ثبت رسیده ولی همچنان شاهد بی مهری مسئولان و متولیان نسبت به این قیام هستیم.

غلامرضا خار کوهی، تاریخ‌نگار گرگانی در رابطه با اتفاقات رخ‌داده در تاریخ پنج آذر به خبرنگار مهر گفت: منشأ اصلی واقعه پنج آذر سال ۵۷ گرگان مربوط به واقعه ۲۹ آبان در مشهد مقدس بود که رژیم طاغوت با حمله مسلحانه به زائران و تظاهرکنندگان در حرم مطهر امام رضا (ع) موجب بی‌حرمتی به این مکان مقدس شد.

وی بابیان اینکه این حادثه موجب ناراحتی امام راحل (ره)، مردم مذهبی کشور و گلستان شد، افزود: امام خمینی (ره) هفتمین روز این واقعه را عزای عمومی اعلام کردند که با اعلام این فرمان توسط مراجع تقلید و دست‌به‌دست شدن این خبر، مردم شهر گرگان، شهرها و روستاهای اطراف صبح روز پنجم آذرماه سال ۵۷ در فلکه امامزاده عبدالله گرگان جمع شدند تا در یک راهپیمایی شرکت کرده و خشم و ناراحتی خود را از اتفاق رخ داده به رژیم نشان دهند.

این تاریخ‌نگار گرگانی اظهار کرد: تجمع مردم برای یک راهپیمایی آرام بود اما مأموران رژیم از همان ابتدا به دنبال کشتار مردم بودند چراکه می‌توانستند با شلیک چند تیر هوایی مردم را متفرق کنند اما این کار را نکردند و به سمت مردم و به‌قصد کشتار این کار را انجام دادند که موجب شهادت تعدادی از مردم در همان لحظات ابتدایی شد.

قیام ۵ آذر، نخستین راهپیمایی بزرگ گرگان

وی بابیان اینکه یکی از ویژگی‌های این قیام این است که تا آن تاریخ راهپیمایی بزرگی در گرگان تشکیل نشده بود، گفت: در این قیام مرد و زن، کوچک بزرگ و حتی برخی با کودکان شیرخوار خود در این مراسم شرکت کردند تا ولایت مداری و عشق خود به اهل‌بیت را نشان دهند.

خار کوهی گفت: این قیام در مقطعی اتفاق افتاد که مطبوعات در تحصن ۶۰ روزه بودند و اطلاع‌رسانی بسیار ناچیز بود و تنها روش اطلاع‌رسانی در آن روزها از طریق اعلامیه‌ها بود. به همین دلیل خبر از طریق رسانه‌های عمومی و حتی از طریق رادیو اعلام نشد.

این تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی که تلاش‌های زیادی برای معرفی قیام ۵آذر گرگان انجام داده، در کتابی ۴۰۰ صفحه‌ای بنام «حماسه ۵ آذر سال ۵۷ گرگان» که با استناد به خاطرات شاهدان عینی و اسناد تاریخی و محرمانه نوشته‌شده به شرح وقایع این روز پرداخته است.

رئیس بنیاد شهید گلستان در رابطه با شهدای این روز گفت: در این روز ۱۴ نفر شهید و ۷۰ نفر زخمی شدند. افرادی که در واقعه پنج آذر به شهادت رسیدند شهادتشان اتفاقی نبوده و طبق گفته خانواده حسینی امیر لطیفی، یکی از ۱۴ شهید آن روز این شهید قبل از حضور در راهپیمایی غسل شهادت انجام داده بود.

فرهنگ قیام ۵ آذر به نسل های بعد منتقل شود

علی‌اصغر فاضلی افزود: لازم است فرهنگ این قیام که یک خیزش مردمی در آن زمان بوده است به نسل‌های آینده منتقل شود و لازم است مسئولان با حضور در مراسمی مانند یادواره دانش آموزان و دانشجویان به نسل جدید اهمیت این موضوع را نشان دهند.

قیام مردم گرگان در بین چهار قیام بزرگ شهرهای کشور قرار دارد چراکه بعد از قیام مردم آمل با ۴۰ شهید و قیام مردم تبریز با ۱۴ شهید، قیام پنج آذر به‌عنوان بزرگ‌ترین قیام کشور محسوب می‌شود

وی تصریح کرد: یادمان شهدای پنج آذر در میدان سر خواجه نصب می‌شود و تمثال شهدای پنج آذر نیز در خیابان پنج آذر اجرا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در رابطه بااهمیت این روزبه خبرنگار مهر گفت: پنج آذر برای مردم گرگان که در این روز حماسه‌ای خلق کردند یک سند و پشتوانه محکم است.

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: حرکت مردم گرگان در آن روز، تصمیم درست و به‌موقع آن‌ها را نشان می‌دهد که برای انقلاب اسلامی از هیچ‌چیز کوتاهی نکردند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اظهار کرد: کشتار مردم ولایت مدار گرگان در روز پنج آذر قساوت قلب مزدوران حکومت طاغوت و پهلوی را به تصویر کشید که به‌پیر و جوان و حتی بیمارستان این شهر هم در این روز رحم نکردند.

۵ آذر روز گرگان نامگذاری شود

فرمانده سپاه ناحیه گرگان در مراسم عطرافشانی یادمان شهدای پنج آذر با اشاره به قداست روز پنج آذر که مکان و زمان آن برای مردم گرگان مقدس است، گفت: پیشنهاد می‌کنم روز ۲۰ شهریورماه را به نام روز «نام‌گذاری گرگان» و روز پنج آذر که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی مردم گرگان نقش ارزنده‌ای داشتند به‌عنوان «روز گرگان» نام‌گذاری شود.

سید علی مهاجر با اشاره به ۱۴ شهید و ۱۵۰ زخمی واقعه پنج آذر اظهار کرد: قیام مردم گرگان در بین چهار قیام بزرگ شهرهای کشور قرار دارد چراکه بعد از قیام مردم آمل با ۴۰ شهید و قیام مردم تبریز با ۱۴ شهید، قیام پنج آذر به‌عنوان بزرگ‌ترین قیام کشور محسوب می‌شود.

فرماندار گرگان هم در مراسم عطرافشانی شهدای واقعه پنج آذر بابیان این نکته که شاید قیام پنج آذر گرگان با هم‌زمانی نام‌گذاری روز بسیج مستضعفین در این روز در مظلومیت قرار گرفت، گفت: با تصویب قیام مردم گرگان در تاریخ و تقویم ملی توسط شورای فرهنگی، قیام پنجم آذر گرگان قداست خود را به دست آورد.

سید عباس حسینی افزود: قیام پنج آذر گرگان بر مبنای هتک حرمت به حرم علی بن موسی رضا (ع) شکل گرفت و مردم گرگان و شهرها و روستاهای اطراف همراه با مردم ایران برای دفاع از حریم علی بن موسی رضا (ع) راهپیمایی کردند.

وی اظهار کرد: شهدای قیام پنج آذر نخستین شهدای مدافع حرم هستند چراکه در این روز مردم گرگان همانند مدافعان حرم حضرت زینب (س) برای دفاع از حرم امام رضا (ع) به خیابان‌ها آمدند.

واقعه ۵ آذر چند سالی است جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گرفته و ثبت شدن در تقویم رسمی کشور، بخشی از تلاش های مردم ولایت مدار گرگان در پیروزی انقلاب اسلامی را به یادگار نگه خواهد داشت. با این حال انتظار می رود مسئولان امر توجه جدی تری به این واقعه داشته باشند و به وعده های سال های گذشته خود مانند برگزاری مراسم های مختلف و ساخت یادمان شهدای این روز جامه عمل بپوشانند.