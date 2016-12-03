سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز جهانی معلولین و تبریک این روز به همه معلولان و دست اندرکاران این حوزه و به خصوص مربیان آنها، اظهار کرد: امسال شعار روز جهانی معلولین «دستیابی به ۱۷ هدف برای آینده ای که می خواهیم» تعیین شده است.

وی افزود: هدف های ۱۷گانه شامل نبود فقر، نبود گرسنگی، سلامت و بهزیستی مناسب، آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت جنسیتی، آب و فاضلاب پاک، انرژی ارزان و پاک، کار شرافت مندانه و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیرساخت های پایدار، کاهش نادادگری، شهرها و اجتماعات پایدار، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه، اقدام فوری برای آب و هوای مناسب، نگهداری از زیست زیر آب، نگهداری از زیست روی زمین، صلح، دادگری و نهادهای قوی و همیاری برای دست یابی به این اهداف است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: همه ساله به مناسبت روز جهانی معلولین در مدارس استثنایی استان قزوین مراسمی با هدف ارتقا فرهنگ برخورد با معلولان، توجه به مناسب ‌سازی معابر شهری و اشاره و آگاهی مسئولین و عموم مردم نسبت به دستاوردها و مشکلات جامعه معلولان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان استثنایی این استان بالغ بر یک هزار و ۵۸ نفر است که این دانش‌آموزان با استفاده از فناوری‌های نوین زیر نظر مربیان و معلمان متخصص آموزش می بینند.

قاسمی تصریح کرد: ۲۲ مرکز آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در استان قزوین وجود دارد که در این مراکز دانش‌آموزان دارای معلولیت ذهنی، جسمی، حرکتی، بینایی و شنوایی تحصیل می‌کنند، همچنین پنج مرکز آموزشی نیز ویژه دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری در این استان فعالیت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه گفت: بالغ بر ۴۵۰ نفر نیروی متخصص در این حوزه فعالیت دارند که از این تعداد ۳۶ نفر نیروهای متخصص توانبخشی و مشاوره هستند که در خدمت رسانی به این گروه از دانش آموزان در مدارس خاص فعالیت می کنند.