به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در نشست خبری که قبل از ظهر شنبه در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، این نهاد حوزوی را به عنوان مرکزی معرفی کرد که قبل و بعد از انقلاب فعال بوده و همواره اجرای منویات امام راحل و مقام معظم رهبری را مد نظر داشته است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه مدرسین همواره دغدغه دینداری و دینمداری را داشته است، گفت: یکی از رسالتهای بزرگ حوزویان عموماً و جامعه مدرسین خصوصاً ارتباط با بزرگان، علما و فضلا و شخصیتها در استانهای مختلف کشور است.
امام جمعه قم در ادامه به برگزاری اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین و علمای بلاد اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۷۸ تاکنون ۹ اجلاسیه سراسری و همچنین هفت اجلاسیه منطقهای برگزار شده است.
وی ادامه داد: دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و بلاد روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه با سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی و آیت الله یزدی برگزار میشود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دغدغههای ایشان پیرامون حوزه انقلابی، این اجلاس با عنوان «حوزه انقلابی، بایستهها و راهکارها» برگزار میشود.
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: برگزاری اجلاسهای گذشته همواره با شکل گیری کمیسیونهای مختلف بوده و در این اجلاس هم چهار کمیسیون به منظور بهتر و جامعتر برگزار شدن اجلاس در نظر گرفته شده است.
وی از تدوین چهار کمیسیون برای اجلاسیه دهم اشاره و بیان کرد: حوزه و روحانیت، نقش و رسالت حوزه انقلابی در تبیین و تحقق اهداف انقلاب، کمیسیون سیاسی و اجتماعی، نقش و رسالت حوزه انقلابی در مواجهه با تحولات و آسیبهای اجتماعی، کمیسیون فرهنگی و تبلیغی، نقش و رسالت حوزه انقلابی در ارتقاء فرهنگ دینی جامعه و کمیسیون حوزه و بینالملل، نقش و رسالت حوزه انقلابی در عرصه بینالملل از جمله این کمیسیونها است.
۲ هزار مدعو برای حضور در اجلاسیه
عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر از علمای بلاد، ائمه جمعه استانها و شهرستانها و نمایندگان ولی فقیه در استانهای مختلف برای حضور در این اجلاس دعوت شدهاند و افرادی هم که قصد سخنرانی دارند در روز اجلاس میتوانند با ثبت نام سخنرانی کنند.
وی همچنین در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تصویب قانون داماتو و بدعهدی آمریکا در برجام گفت: قطعاً در برگزاری این اجلاس و در بیانیه پایانی آن موضوع برجام مطرح میشود و سخنرانان این اجلاس هم در سخنرانیهای خود به این موضوع اشاره میکنند.
آیت الله حسینی بوشهری در ادامه به بحث حوزه انقلابی اشاره و با تأکید بر اینکه دشمن همواره به دنبال ضربه زدن به نظام است، گفت: دشمنان روحانیت را به عنوان یک ظرفیت مهم میدانند که انقلاب با هدایت و حمایت این افراد شکل گرفته و با اذعان به نقش پررنگ روحانیت دشمنان این قشر را مورد هدف قرار دادهاند.
وی ادامه داد: این در حالی است که رویشهای انقلابی در حوزه فراوان است و روحانیت حوزه همواره پویاتر از گذشته در انقلاب و حمایت از آرمانهای نظام حضور دارند.
نظر شما