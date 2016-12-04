آموزش مهارت های فنی و حرفه ای برای ۸۰۰۰ مددجوی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پورمناف پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان رویکرد اصلی این نهاد است، گفت: هشت هزار و ۷۴۳ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی در زمینه پایدارسازی و توسعه طرح ها، مهارت‌آموزی، حرفه‌آموزی دانش‌آموزان و کارآفرینی در هشت ماهه امسال از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۰۰ نفر در مراکز دولتی سازمان فنی و حرفه ای و ۶۳۴ نفر نیز در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای آموزش دیده اند، خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدمات و فعالیت های صنعتی و معدنی بوده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی در ادامه افزود: مددجویان با کسب مهارت شغلی می توانند برای خود شغل ایجاد کرده و در مسیر خودکفایی گام بردارند برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، حرفه‌آموزی فرزندان، کاریابی و اجرای طرح اشتغال و نظارت بر حسن اجرای طرح های اشتغال با هدف توانمندسازی مددجویان انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی استعدادها، ارائه و تقویت آموزش‌های مرتبط با استعداد شناسایی شده، مشاوره شغلی و پرداخت تسهیلات به مددجو در ایجاد یک شغل مناسب از مراحل توانمندسازی مددجویان است و مددجویان از طریق نظارت‌ مشاوران و کارشناسان مرتبط با شغل ایجادشده تا پنج سال بعد از زمان ایجاد شغل از حمایت‌های این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

پورمناف همچنین طرح پایدارسازی شغل‌های ایجاد شده توسط مددجویان را یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد عنوان و تصریح کرد: در قالب این طرح حمایت‌هایی از قبیل بیمه‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، مشاوره شغلی و نظارت بر شغل به مددجویان داده می شود.

وی آموزش فنی و حرفه ای را گامی مهم برای اشتغال و خودکفایی مددجویان دانست و گفت: نخستین گام برای توانمندی اقتصادی مددجویان اشتغال است و آموزش فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال پایدار خانوارهای تحت حمایت به شمار می آید.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای نقش مهمی در مهارت آموزی مددجویان دارد، اظهار کرد: مددجویان با کسب مهارت شغلی می توانند برای خود شغل ایجاد کرده و در مسیر خودکفایی گام بردارند.