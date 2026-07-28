هفت هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان به مناسبت روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای با تبریک این روز به کارآفرینان و فعالان عرصه تولید و اشتغال، اظهار کرد: مهارتآموزی، اشتغال و کارآفرینی و رسیدن به استقلال مالی اصلیترین برنامه کمیته امداد در حوزه توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت است و بر همین اساس فرآیند ایجاد اشتغال پایدار برای مستعدان در این نهاد با برنامهریزی منسجم و در چهار محور مشاوره شغلی، آموزشهای مهارتی، اجرای طرحهای راهبری شغلی و هدایت شغلی، معرفی جویندگان کار به مراکز کاریابی و همچنین پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی دنبال میشود.
وی با اشاره به نقش آموزش در دستیابی مددجویان به اشتغال پایدار، افزود: مددجویان کمیته امداد برای خروج از چرخه حمایتی علاوه بر بهرهمندی از خدمات حمایتی نیازمند ارتقای توانمندیهای فردی، کسب مهارتهای تخصصی و ورود هدفمند به بازار کار هستند و از این رو آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتآموزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان توانمندسازی در دستور کار این نهاد قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹ هزار و ۹۰ نفر از مددجویان در دورههای آموزش فنی و حرفهای، آموزشهای پایدارسازی مشاغل و مهارتآموزی ویژه کودکان و نوجوانان با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شرکت کردهاند.
باسره، خاطرنشان کرد: همچنین برای سال جاری نیز با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط آموزش بیش از ۸ هزار و ۸۸۰ نفر از مددجویان در قالب دورههای آموزشهای فنی و مهارتی برنامهریزی و پیشبینی شده است.
وی با تشریح خدمات حوزه اشتغال کمیته امداد هرمزگان در سال گذشته، گفت: این نهاد طی یک سال اخیر با اجرای ۶ هزار و ۸۹۸ طرح اشتغالزایی و تخصیص ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان اعتبار با همکاری بانکهای عامل و صندوق قرضالحسنه امداد ولایت، زمینه ایجاد درآمد پایدار و حرکت خانوادههای تحت حمایت به سوی خودکفایی را فراهم کرده است.
باسره در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی و تعامل سازنده دستگاههای اجرایی در راستای تحقق اهداف اشتغالزایی در استان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز ایجاد ۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف کمیته امداد استان هرمزگان با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است و امیدواریم با همکاری سازمانها، مؤسسات، بانکهای عامل، شرکتها و بنگاههای اقتصادی، زمینه اشتغال پایدار و درآمد باثبات، توانمندسازی اقتصادی و خودکفایی مالی بخشی از مددجویان این نهاد فراهم شود.
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