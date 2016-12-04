صید بالغ بر هشت هزار و ۵۶۰تن ماهی یال اسبی در آبهای جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، علی رمضانی با بیان اینکه این روش صید اختصاصی بوده و به صورت قلاب صورت می گیرد گفت:در این روش صید ضمنی کاهش یافته و بیشترین تمرکز صید بر صید گونه هدف یعنی ماهی یال اسبی است.

وی با بیان اینکه این صید در محدوده صید گاهی آبهای جاسک و در حدفاصل صیدگاه جگین و توجک صورت گرفته است تصریح کرد: صید ماهیان یال اسبی از نیمه دوم مهرماه با فعالیت بالغ بر ۵۵۰ فروند شناور قایق صیاد ی آغاز شده است.

رمضانی میزان اشتغال مستقیم این مهم را بالغ بر دو هزار نفر خواند و تصریح کرد روند صید به این روش همچنان در شهرستان تا پایان فصل صید این گونه ادامه خواهد داشت۰.

رئیس شیلات شهرستان جاسک افزود: صید حاصله از این روش به واحدهای صنعتی فعال فرآوری و بسته بندی و همچنین شهرستان های مجاور جهت صادرات انتقال می یابد.