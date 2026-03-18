توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: بستهها شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و حبوبات است.
ذاکری افزود: ارزش هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
جاسک-به مناسبت ماه مبارک رمضان و به منظور اجرای پویش ایران همدل، ۲۰۰ بسته معیشتی با همکاری خیران و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در شهرستان جاسک توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: بستهها شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و حبوبات است.
ذاکری افزود: ارزش هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
