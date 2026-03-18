  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی در جاسک

جاسک-به مناسبت ماه مبارک رمضان و به منظور اجرای پویش ایران همدل، ۲۰۰ بسته معیشتی با همکاری خیران و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در شهرستان جاسک توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: بسته‌ها شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و حبوبات است.

ذاکری افزود: ارزش هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

کد خبر 6777846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها