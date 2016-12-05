عربستان از آستانه جنایات جنگی در یمن عبور نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانیِ مخالفان جنگ در جهان، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس با ردّ انتقادهای فزاینده بین‌ المللی از فروش تسلیحات این کشور به عربستان سعودی به ویژه در بحبوحه کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی در حملات هوائی ریاض، بر حمایت از این کشور از بمباران ها تأکید کرد.

علیرغم اینکه گروه‌ های حقوق بشری تقریباً یکصدا عربستان را عامل کشتار هزاران شهروند بیگناه یمنی دانسته و از هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان یمنی سخن و شواهدی را به میان می آوردند، جانسون تصریح کرده است که به عقیده وی عربستان در حملات هوایی علیه شهروندان یمنی از «آستانه جنایات جنگی» عبور نکرده است.

«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس تأکید کرد: نیروهای نظامی این کشور دخالت مستقیم در مسأله یمن نداشته و تنها راهنمایی‌ های کلی را به عربستان ارائه می‌ کنند؛ لذا در انتخاب اهداف خاص برای حملات عربستان دخیل نیستند.