  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

شب گذشته انجام شد؛

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه انگلیس و عربستان درباره صنعا

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه انگلیس و عربستان درباره صنعا

وزیر امورخارجه انگلیس از گفتگوی تلفنی خود با همتای عربستانی درباره صنعا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «بوریس جانسون» وزیر امورخارجه انگلیس در صفحه توئیتر خود نوشت: در تماس تلفنی با «عادل الجبیر» وزیر امورخارجه عربستان درباره اوضاع صنعا با یکدیگر گفتگو کردیم.

وی با ابراز نگرانی نسبت به وقایع صنعا اظهار داشت: در شرایط کنونی تحقیقات فوری ضرورت دارد و باید بدنبال حل ناآرامی های موجود بود. 

این در حالی است که «توبیاس ال وود» معاون وزیر امورخارجه انگلیس در بیانیه منتشر شده خود در پایگاه اینترنتی این وزارتخانه آورده است: حملات هوایی عربستان در صنعا سبب نگرانی شده و از سفیر عربستان خواسته ام تا در این خصوص تحقیقات لازم را انجام داده و گزارش نهایی را اعلام کند. 

عربستان سعودی اخیرا مرتکب جنایت بزرگی در شهر «صنعاء» یمن شده است. جنگنده های این رژیم روز شنبه هفته جاری با بمباران کردن یک مراسم عزا در شهر «صنعاء» بیش از ۹۰۰ شهروند یمنی را شهید و یا زخمی کردند. این حملات، اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت، با این حال آمریکا، ترکیه و کشورهای غربی در قبال آن همچنان سکوت کرده اند.

کد مطلب 3792012
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها