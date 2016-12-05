سکته اروپای واحد در «رم»/ احیای جریان راست افراطی در قاره سبز

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: شکست همه پرسی مدنظر «ماتئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا و پیروزی جریان راست افراطی در این همه پرسی، مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان مسائل اروپا قرار گرفته است. اگرچه سران اتحادیه اروپا از پیروزی «الکساندر فان در بلن» در انتخابات ریاست جمهوری اتریش و شکست جریان راست افراطی در این کشور خرسند بودند، اما این پیروزی در عرض چند ساعت با شکستی سخت در ایتالیا جایگزین شد!

شکست دولت رنتسی در همه پرسی اخیر در ایتالیا، مولد نگرانی های مزمنی در معادلات سیاسی و اقتصادی اروپا بوده است. احزاب سنتی راست میانه و سوسیالیست در اروپا هر دو نسبت به تحولات جاری در ایتالیا به شدت نگران هستند. رم از این پس به یکی از اصلی ترین کانونهای بحران اقتصادی و سیاسی در قاره سبز تبدیل خواهد شد. همچنین همه پرسی اخیر نشان داد که شهروندان ایتالیایی استعداد زیادی در پذیرش جریان راست افراطی به عنوان جریان حاکم بر این کشور دارند.

هم اکنون جنبش افراطی «اروپای پنج ستاره» به رهبری «بپه گریلو» جهت تشکیل دولت و حضور در راس معادلات اجرایی رم خیز برداشته است. گریلو در پیامی توئیتری خواستار برگزاری انتخابات سریع در ایتالیا شده و تاکید کرد که ایتالیایی ها باید هر چه سریع تر به انتخابات فراخوانده شوند.

«مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه نیز از نتایج همه پرسی در ایتالیا به شدت استقبال کرده است. لوپن اعلام کرده است که ایتالیایی ها دولت این کشور ( دولت رنتسی) و اتحادیه اروپا را در این همه پرسی شکست داده و محکوم کردند. همان گونه که مشاهده می شود، شکست اخیر دولت ایتالیا، جان تازه ای به جریان راست افراطی در سرتاسر اروپا بخشیده است.

آنچه مسلم است اینکه در کشور اتریش نیز جریان راست افراطی بازنده مطلق میدان نبود! اگر چه «نوربرت هوفر» نامزد جریان راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری اتریش از رقیب خود شکست خورد، اما نباید فراموش کرد که وی توانست بیش از ۴۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

این در حالی بود که احزاب سنتی و اکثر سیاستمداران، رسانه ها و اقتصاددانان اتریشی در راستای شکست نامزد جریان راست افراطی با یکدیگر متحد شده بودند. به عبارت بهتر، مخالفان هوفر نهایت تلاشها و ظرفیتهای خود را برای شکست دادن وی به کار گرفتند. در چنین شرایطی کسب ۴۶ درصد آرا از سوی نامزد جریان راست افراطی نشان دهنده شکل گیری پایگاه اجتماعی- سیاسی این جریان در وین و دیگر شهرهای اتریش است.

هم اکنون اروپای واحد شاهد پوست اندازی و احیای جریان راست افراطی در معادلات سیاسی و اقتصادی این مجموعه است. نتایج همه پرسی اخیر در ایتالیا نقطه آغاز احیای دوباره جریان راست افراطی در قاره سبز محسوب می شود. هم اکنون افرادی مانند مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه امیدوارند که با مانور هوشمندانه در میان افکار عمومی این کشور، به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور در کانون قدرت حضور پیدا کنند.

از اکنون تا سال ۲۰۱۷ میلادی، اصلی ترین دغدغه سران اروپایی، جلوگیری از پیروزی «مارین لوپن» در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود. این در حالیست که کنترل تحولات سیاسی ایتالیا از سوی سیاستمداران سنتی راست گرا و چپ گرا در اروپا نیز در حال حاضر سخت و دشوار به نظر می رسد. اصلی ترین نگرانی سران اروپای واحد، تبدیل شدن رم و پاریس به قلمروی جریان راست افراطی است. در این صورت، جریان راست افراطی قدرت یارگیری بیشتری در دیگر کشورهای اروپایی پیدا خواهد کرد.