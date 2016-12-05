«نه» ایتالیایی ها به همه پرسی قانون اساسی/ رنتزی: استعفا می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «ماتئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا شامگاه یکشنبه اعلام کرد که در پی شکست همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در این کشور، بعد از ظهر دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور خواهد کرد.

در پی اعلام تدریجی نتایج همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا، رنتزی طی سخنانی که به صورت مستقیم از تلویزیون پخش می شد شکست در همه پرسی را پذیرفت و اعلام کرد که استعفا خواهد داد.

وی با اعلام اینکه مردم ایتالیا به شکل واضح سخن گفتند، خطاب به طرفداران خود هم افزود: مسئولیت کامل این شکست بر عهده من است، کسی که شکست خورد من هستم نه شما.

نظرسنجی ها از رای «بله» رای دهندگان به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا به میزان ۴۲ الی ۴۶ درصد حکایت دارد. این در حالی است که رای منفی به این همه پرسی بین ۵۴ الی ۵۸ درصد در نوسان است.

همه پرسی روز یکشنبه در ایتالیا در حالی برگزار شد که در روزهای گذشته دهها هزار نفر از مردم این کشور در اعتراض به همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی در رم پایتخت ایتالیا دست به تظاهرات زدند.