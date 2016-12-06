مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت ۵ نوع ماهی نسبت به دو هفته قبل در بازار بالا رفته است، اظهارداشت: قیمت ماهی شیر جنوب، کپور، سفید پرورشی (آمور جنوب)، آزاد دزفولی و حلوا سیاه در بازار افزایش یافته است.

وی قیمت انواع ماهی را در بازار خرده فروشی به شرح ذیل اعلام کرد: شیرجنوب ۲۳ هزارتومان، کپور ۱۲ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۱۰ هزارتومان، هامور جنوب ۱۹ هزارتومان و حلوا سیاه ۲۴ هزارتومان. ‌