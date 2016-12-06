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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

۵ نوع ماهی گران شد/نرخ‌های جدید در بازار

۵ نوع ماهی گران شد/نرخ‌های جدید در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت ۵ نوع ماهی نسبت به دو هفته گذشته در بازار خبر داد.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت ۵ نوع ماهی نسبت به دو هفته قبل در بازار بالا رفته است، اظهارداشت: قیمت ماهی شیر جنوب، کپور، سفید پرورشی (آمور جنوب)، آزاد دزفولی و حلوا سیاه در بازار افزایش یافته است.

وی قیمت انواع ماهی را در بازار خرده فروشی به شرح ذیل اعلام کرد: شیرجنوب ۲۳ هزارتومان، کپور ۱۲ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۱۰ هزارتومان، هامور جنوب ۱۹ هزارتومان و حلوا سیاه ۲۴ هزارتومان. ‌

کد مطلب 3842225

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