جزئیات تحولات بازار ماهی/شیرجنوب ۳ هزارتومان ارزان شد

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع ماهی در بازار، از کاهش ۳هزار تومانی قیمت شیر جنوب نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر، قیمت این ماهی در بازار به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده؛ ضمن اینکه نرخ ماهی کپور نیز با هزار تومان افزایش، به ۱۱ هزار تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، سفید پرورشی(آمور جنوب) ۱۲ هزار تومان، هامور جنوب ۱۹ هزار تومان و حلوا سیاه ۲۲ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: همچنین قیمت ماهی قزل سالمون ۱۵ هزار تومان، شوریده ۲۲ هزار تومان، راشگو جنوب ۲۲ هزار تومان، سرخو ۱۷ هزار تومان، سنگ‌سر طلایی ۱۷ هزار تومان، سنگ‌سر شهری ۱۴ هزار تومان، سارم و گیش ۷ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزارتومان و سالمون نروژ ۴۰ هزار تومان است.